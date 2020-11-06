1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dağlık Karabağ Bekaa Vadisi mi olacak?

Ermenistan'ın, PKK'yı Dağlık Karabağ'a taşımasından sonra bölgenin bir dönem terör örgütlerinin cirit attığı Bekaa Vadisi'ne benzemesinden endişe ediliyor.
 06 Kasım 2020 07:20
+Aa- Yazdır
Dağlık Karabağ Bekaa Vadisi mi olacak?


Minsk Üçlüsü ile çözüm bulunamayan Karabağ sorunu, Rusya'yı Türkiye'ye daha da yaklaştırdı. Ermenistan'ın PKK'yı bölgeye taşımasıyla, dağlık bölgede Bekaa Vadisi'ne benzer bir terör yapılanması oluşabileceği endişesi hakim.

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da çatışmalar sürüyor. Azerbaycan, Rusya'nın 5+2 formülü olarak gündeme getirdiği anlaşma çerçevesini arazi üzerinde neredeyse tamamladı. Laçin koridorunun kesilmesi, Ermenistan açısından psikolojik mağlubiyeti getirecek. Sahadaki çözümsüzlüğün uzamasının, PKK ve taşeron örgütlerin Ermenistan eliyle sokulduğu dağlık bölgede yeni tehditlere kapı aralayabileceği endişesi karşısında Rusya anlaşmanın tesisi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Diplomatik kaynaklar, bölgede Rusya'nın en son isteyeceği şeyin, arazinin taşeron örgüt barındıran bir coğrafyaya dönüşmesi olduğuna işaret ediyor. Çatışmaların uzaması halinde bölgede Bekaa Vadisi benzeri bir yapılanmanın oluşabileceği ve buraya farklı aktörlerin sızabileceği endişesi hakim.

LAVROV DİLLENDİRDİ

Minsk Üçlüsü ile çözüm bulunamayan Karabağ sorununda acil çözüm ihtiyacı, Rusya'yı Türkiye'ye daha da yaklaştırdı. Son olarak Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus Kommersant gazetesine verdiği röportajda Dağlık Karabağ'ın örgütlerin yuvalandığı bir bölge olmasına ilişkin endişesini dile getirdi. Lavrov, meselenin uluslararasılaştırılmasından ve Ortadoğu'daki militanların dahil edilmesinden endişe duyduklarını ifade etti. Türkiye ve Rusya işbirliğinin Suriye ve Libya'da çözüm üreten başarılarını hatırlatan Lavrov, "Kalıcı bir ateşkes hemen sağlanamasa da savaşın durdurulması, taraflar arasında diyaloğun sağlanması ve Bakü ile Erivan'ın müzakere masasına oturmaları için bölgedeki tüm etkimizi kullanmaya ve Türk ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Lavrov, "Tarafların komşuları dahil meselenin siyasi diplomatik yollarla çözümü konusunda, tarafları etkileyebilecek tüm ortaklarla çalışmaktan yanayız" ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Facebook, Trump destekçilerinin seçim sonuçlarını protesto ettiği grubu yasakladı
06 Kasım 2020 10:38		 Trump'tan 'seçimleri Yüksek Mahkeme'ye götürebiliriz' mesajı
06 Kasım 2020 10:21
AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi
06 Kasım 2020 10:04		 Karabağ'da 2 bin 600 km2 artık özgür
06 Kasım 2020 06:40
İhaleye fesat karıştıran FETÖ okuluna 4,5 milyon dolar ceza
05 Kasım 2020 23:45		 Trump'a kötü haber: Michigan ve Georgia'daki başvurusu reddedildi
05 Kasım 2020 23:14
Toby Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor
05 Kasım 2020 22:32		 Trump: Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacak!
05 Kasım 2020 18:18
Bu test, koronavirüs ile gribi aynı anda tespit edecek
05 Kasım 2020 15:57		 ABD sokakları oylar sayılırken bir kez daha karıştı
05 Kasım 2020 14:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - Halen görevde 26 öğretmen terörden gözaltına alındı10:42 - Gram altın 527 lira seviyelerinde10:41 - Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 66 kişi yakalandı10:38 - Facebook, Trump destekçilerinin seçim sonuçlarını protesto ettiği grubu yasakladı10:35 - Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı10:31 - Bakan Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması
10:29 - İki belediyenin zabıtaları tekme tokat birbirlerine girdi10:26 - Borsa güne yatay başladı10:23 - Bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı10:21 - Trump'tan 'seçimleri Yüksek Mahkeme'ye götürebiliriz' mesajı10:21 - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 4 gözaltı10:18 - Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek
10:13 - Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi10:04 - AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi10:03 - 2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı10:00 - Senin desteğin oldukça her ev okul09:58 - FETÖ'nün gaybubet hücre evine operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
09:56 - PKK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi
AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi
Yapılandırma teklifinin kapsamı genişletildi
Emekli olanlar, memur kadrosuna yeniden atanabilir mi?
2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş
Senin desteğin oldukça her ev okul
Jandarmada FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 89 gözaltı
Sağlık çalışanı evsiz kaldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tünel-i bahri 1
temerrüt 1
komik wi fi isimleri 4
05.11.2020 trendyol rezaleti 3
ayda bebek 4
şathiye 1
broker 2
manchester united'ın ülke puanımıza katkısı 2
vatan savunması 1
helke 2
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli 817 personel alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Tarsus Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 33 sağlık personeli alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam