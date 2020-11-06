1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Köpeklerin mamalarını çalan hırsızı beyzbol sopasıyla dövdü

Gaziantep'te, gönüllü olarak sokak hayvanlarını besleyen Çiçek Kalkan, beslediği köpeklerin mamalarını ve su kaplarını çaldığını öne sürdüğü İsmet A.'yı beyzbol sopası ile dövdü.
 06 Kasım 2020 07:45
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan besleme noktasına, dün akşam saatlerinde, iddiaya göre, bir sokak köpeğini tedavi etmek ve hayvanları beslemek için giden Çiçek Kalkan, hurdacı olduğunu söylediği İsmet A.'nın hayvanların mamalarını ve su kaplarını almaya çalıştığını gördü. Bir süre İsmet A. ile tartışan Kalkan, daha sonra aracında bulunan beyzbol sopasını alarak, İsmet A.'ya saldırmaya başladı.

'Köpeklerin salamlarını alıp tekme attığını gördüm'

Çiçek Kalkan, köpekleri beslemeye geldiğinde İsmet A.'nın köpeklerin salamlarını kaplara doldurup, bir yandan da köpeklere tekme attığını ileri sürdü.

Kalkan, İsmet A.'nın aylardır bu olayı gerçekleştirdiğini belirterek, "İmkanlarım dahilinde ve bazı insanların desteği ile sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyorum. Bir gün öncesinde besleme için geldiğimde yaralı bir köpek gördüm. Köpek çok kurtlanmıştı kendi imkanlarımla temizledim ama dikiş gerekiyordu. Açık veteriner bulamadım. Ertesi gün yine köpeğin olduğu yere geldim. Köpeği alıp tedavi ettirmemiz gerekiyordu. Burada aylardır hayvanların mamasını çalıp, su kaplarını alıp, götüren bir adam vardı. Hurdacı olduğunu söylüyorlardı. Gördüğümde belediye salam bırakmıştı. Aynı zamanda mamaları vardı. Salamları alıp, bir taraftan köpekleri ayağı ile ittirip, vuruyordu. Köpekler yemesinler diye, yemeklerini topluyordu. Onları alıp, arabasına götürürken yakaladım, arkasından bağırdım" dedi.

'Arabamdaki sopayı alıp saldırdım'

Olay sırasında İsmet A.'nın kendisine hakaret ettiğini öne süren Çiçek Kalkan, geç saatlerde arazide besleme yaptığı için aracında sopa bulundurduğunu söyledi. Kalkan, sopa ile dövdüğü İsmet A.'nın kendisini omzundan ittirip, hakaretler ettiğini belirterek, "Arabaya bindiğinde cama vurup, kapısını açtım. Sonrasında bana küfürlü bir kelime kullandı. Ben de o esnada arabasının anahtarını aldım. Beni omzumdan ittirdi ve hakaretler etti. O sırada öfke ile arabamdaki sopayı alıp, saldırdım. Bunda bir suç varsa suç benimdir. O an tamamen annelik içgüdüsü ile saldırdım" diye, konuştu.

'Yavrularıma bir daha bunu yapmasın'

Çiçek Kalkan, annelik içgüdüsü ile saldırdığını söyleyerek, "Yavrularıma bir daha bunu yapmasın. Çünkü onlara vurduğunu gördüm. Birisi sizin çocuğunuza vursa ne hissedersiniz. Bu onun yanına kar kalsın istemedim. Sonra sakin konuştuğumuzda bana bir daha asla yapmayacağını söyledi. Bir daha köpeklere ait bir şey almayacağını, işçilerinin aldığını söyledi. Elimdeki sopayı gördüğünde korktu, suçluluk psikolojisi ile tepki vermedi" diye konuştu.

Kalkan'ın sopayla darbettiği İsmet A ise olayın ardından aracı ile bölgeden ayrıldı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 66 kişi yakalandı
06 Kasım 2020 10:41		 İki belediyenin zabıtaları tekme tokat birbirlerine girdi
06 Kasım 2020 10:29
'Maskem yok diye kaçtım' dedi! Taarruz tipi el bombasıyla yakalandı
06 Kasım 2020 09:05		 80 kişiyi dolandırdı, sonunda yakalandı
06 Kasım 2020 08:57
Kamu kurumlarına 7 bin siber saldırı
06 Kasım 2020 08:31		 Restoranda bulaşıkçı olarak çalışanı taciz eden şüpheli gözaltında
06 Kasım 2020 08:11
Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş
06 Kasım 2020 07:55		 İntihar eden muhtarın son isteği yürükleri burktu
05 Kasım 2020 20:27
Kaçak avcılar, şehit kardeşi av koruma memurunu darbetti
05 Kasım 2020 18:09		 Bursa'da iki öğretmen okul önünde darbedildi
05 Kasım 2020 16:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - Halen görevde 26 öğretmen terörden gözaltına alındı10:42 - Gram altın 527 lira seviyelerinde10:41 - Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 66 kişi yakalandı10:38 - Facebook, Trump destekçilerinin seçim sonuçlarını protesto ettiği grubu yasakladı10:35 - Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı10:31 - Bakan Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması
10:29 - İki belediyenin zabıtaları tekme tokat birbirlerine girdi10:26 - Borsa güne yatay başladı10:23 - Bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı10:21 - Trump'tan 'seçimleri Yüksek Mahkeme'ye götürebiliriz' mesajı10:21 - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 4 gözaltı10:18 - Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek
10:13 - Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi10:04 - AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi10:03 - 2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı10:00 - Senin desteğin oldukça her ev okul09:58 - FETÖ'nün gaybubet hücre evine operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
09:56 - PKK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi
AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi
Yapılandırma teklifinin kapsamı genişletildi
Emekli olanlar, memur kadrosuna yeniden atanabilir mi?
2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş
Senin desteğin oldukça her ev okul
Jandarmada FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 89 gözaltı
Sağlık çalışanı evsiz kaldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diego armando maradona 3
demba ba 2
zati sungur 1
Her nerede olursan ol 1
gazel 1
kütahya 1
kitabı satırların altını çizerek okumak 1
keremcem 1
komik wi fi isimleri 4
vade 1
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli 817 personel alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Tarsus Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 33 sağlık personeli alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam