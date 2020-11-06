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Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş

Hastalarına 'nitelikli cinsel saldırıda' bulunduğu gerekçesiyle 23 yıl hapis cezası alan jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen, şimdi de oğlunun kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.
 06 Kasım 2020 07:55
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Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş

Hastalarına 'nitelikli cinsel saldırıda' bulunduğu gerekçesiyle 23 yıl hapis cezası alan ve cezası Yargıtay tarafından onanan jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen, şimdi de oğlu Atakan Sevilen'in kız arkadaşı Çiğdem K.'ya cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, jinekoloğun 2007'de muayene sırasında Çiğdem K.'nın genital bölgesine çıplak elle dokunduğu ve cinsel saldırıda bulunduğunun ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Atakan Sevilen de tanık olarak ifade verdi. Sevilen ifadesinde o dönemde kız arkadaşının kadınsal bir hastalığının bulunduğunu, onu babasına yönlendirdiğini, bir kez birlikte muayeneye gittiklerini ancak daha sonra eğitimi için yurt dışına çıktığını anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamladı ve iddianame düzenledi. Soruşturmada, Çiğdem K.'nın erkek arkadaşına attığı "Bana yapılan uygulama biraz rahatsız edici bir durumdu benim açımdan. Onu bir ara konuştuğumuzda açıklarım" maili de delil sayıldı. Jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen hakkında 'nitelikli taciz' iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Sabah
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