Yapılandırma teklifinin kapsamı genişletildi

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre: Önceki akşam AK Parti'nin önergesiyle teklife eklenen düzenlemeye göre, tarım kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylüleri de yapılandırmadan yararlanacak. Bu borçlar için önceden açılmış olan dava ve icra takipleri de, borçlunun düzenleme hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde sonlandırılacak. Ancak bu durumda, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücreti ilk taksit tutarı ile birlikte ödenecek. Yapılandırmadan yararlanacak borçlar ilk taksit 2021 Kasım ayından başlamak üzere 5 eşit taksitte ödenecek.

Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacaklar ile büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su İşleri'ne (DSİ) olan borçları da yapılandırma kapsamına alındı. Bu düzenlemeden yararlanacak belediyelerin, yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş borçlarının en az dörtte birini en geç bir ay içinde DSİ'ye ödemeleri gerekecek. Bu durumda, yapılandırılan borçlar için açılan davalar ve yapılan icra takipleri de kendiliğinden sona erecek.

YAPILANDIRMA MADDELERİ GEÇTİ

Teklifin gelir ve kurumlar vergileri ile KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin maddeleri de Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak. Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak.

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yıl sonuna kadar başvurmaları gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.