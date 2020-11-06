1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık çalışanı evsiz kaldı

İzmir, Seferihisar açıklarında geçen cuma günü meydana gelen depremin ardından evleri hasar görenler kent genelinde kiralık daire bulamıyor. Kiraların 500 TL arttığını ve ev bulamadığını söyleyen sağlık çalışanı Hakan Şahin, '2000 TL'ye kiralanan evlerin fiyatları 2500 TL'ye çıktı. Onlar bile kiralanmış' diyor
 06 Kasım 2020 08:29
+Aa- Yazdır
Sağlık çalışanı evsiz kaldı


Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: İzmir'in Seferihisar açıklarında geçen cuma günü medyana gelen deprem nedeniyle oturdukları binalar ağır hasar görenler bir yandan yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da yeni ev arayışına girdi. Bu zorlu süreçte evsiz kalan ve evleri ağır hasar gören vatandaşların mağduriyeti ise deprem fırsatçılarını harekete geçirdi. Bölgede kiralık ev fiyatları en az 500 TL arttı. Çok sayıda binanın yerle bir olduğu Bayraklı'daki en ucuz kiralık dairenin fiyatı 2500 TL'ye çıktı. Bu süreçte koronavirüsle mücadele eden ve evleri hasar gören sağlık çalışanları da ev aramaya başladı. O sağlık çalışanlarından biri de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Laboratuvar Teknisyeni olarak çalışan sağlık çalışanı Hakan Şahin (40). İki gün boyunca ev arayan ama bulamayan Şahin, en son sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı.

'Ev bulamıyoruz'

Depremde yıkımın en fazla olduğu Mansuroğlu Mahallesi'nde sekiz katlı bir apartmanda yaşayan Şahin, evlerinin depremde ağır hasar gördüğünü, apartmanın altındaki kolonların patladığını söyledi. Oturdukları binanın mühürlendiğini aktaran Hakan Şahin, evi boşaltmak zorunda kaldıklarını anlattı. "Eşim çok korktuğu için Manisa Akhisar'daki ailesinin yanına götürdüm" diyen Şahin, kiralık daire arayışına giriştiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bayraklı'da herkesin ev baktığını ve kiralık dairelerin kalmadığını öğrendik. Sokak sokak gezdik, emlakçıları aradık ama ev bulamadık. İki gün önce internetten bulduğum kiralık evlerin bile dolduğunu öğrendim. 2000 TL'ye kiralanan evlerin fiyatları 2500 TL'ye çıktı. Ama onlar bile kiralanmış. En son sosyal medyadan yazmak zorunda kaldım. Oradan çok fazla dönüş oldu. Paylaşımımdan bir saat sonra Demet Akalın salon takımı hediye edeceğini söyledi. Ev tutulduktan sonra haber vermemizi istedi. Ama ortalıkta ev yok. Bir vatandaşımız, 'Daire bulursanız bir yıl kiralarını biz karşılarız' dedi. Ama şu an mesele daire bulmak."

Hastane bölgesinde ev yok

Hakan Şahin, Bayraklı'da sağlık çalışanlarının kiralık ev sıkıntısı çektiğini belirtiyor. Pazartesi gününe kadar ev bulamazsa bir süre Akhisar'dan İzmir'e aracıyla gidip geleceğini söylüyor. Aynı hastaneden arkadaşlarının da kiralık daire arayışında olduğunu kaydeden Şahin, "Onların da evleri hasar gördü. Bulunduğumuz yer Ege Üniversitesi Hastanesi bölgesi olduğu için evleri hasar gören sağlık çalışanları kiralık ev arama telaşına düştü. Bayraklı'nın tümünde şu an ev sıkıntısı çekiliyor. Ayrıca hasarlı evimizden eşyalarımızı alıp almayacağımız da belli değil. O yüzden eşyalı mı, eşyasız mı ev bakacağız, bilemiyorum ki. Ağır hasar gören eski binamızın ruhsatı 1999'da alınmış. Kiraladığımızda işyerimize yakınlığına bakmıştık. Ama artık yakınlık çok önemli değil. Sadece binanın sağlamlığına bakacağım. Hiçbir şey hayatımızdan daha değerli değil."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
06 Kasım 2020 09:38		 Canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın
06 Kasım 2020 09:19
Van ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı
06 Kasım 2020 09:18		 Yıkım 11 yıl önce göze çarpmış
06 Kasım 2020 08:39
Deprem yönetmeliği güncelleniyor
06 Kasım 2020 08:35		 İzmir depremi ile süreç hızlanıyor: 'Fay yasası' çıkacak
06 Kasım 2020 07:35
Yerli sosyal medya için fırsat kolluyoruz
06 Kasım 2020 06:50		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
06 Kasım 2020 06:30
Ak Partili bir vekil ve bir başkan koronavirüse yakalandı
05 Kasım 2020 21:53		 Doktor Özer: 25 yaşında kaybettiğimiz hasta var
05 Kasım 2020 21:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - Halen görevde 26 öğretmen terörden gözaltına alındı10:42 - Gram altın 527 lira seviyelerinde10:41 - Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 66 kişi yakalandı10:38 - Facebook, Trump destekçilerinin seçim sonuçlarını protesto ettiği grubu yasakladı10:35 - Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı10:31 - Bakan Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması
10:29 - İki belediyenin zabıtaları tekme tokat birbirlerine girdi10:26 - Borsa güne yatay başladı10:23 - Bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı10:21 - Trump'tan 'seçimleri Yüksek Mahkeme'ye götürebiliriz' mesajı10:21 - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 4 gözaltı10:18 - Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek
10:13 - Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi10:04 - AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi10:03 - 2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı10:00 - Senin desteğin oldukça her ev okul09:58 - FETÖ'nün gaybubet hücre evine operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
09:56 - PKK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi
AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi
Yapılandırma teklifinin kapsamı genişletildi
2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
Emekli olanlar, memur kadrosuna yeniden atanabilir mi?
Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş
Senin desteğin oldukça her ev okul
Jandarmada FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 89 gözaltı
Sağlık çalışanı evsiz kaldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Siyabend 2
MR da çıkan sesler 3
Likidite 1
kötü insanların ortak özellikleri 4
gazel 1
zeynep hatun 1
The Queen's Gambit 1
Yok devenin bale pabucu 3
diego armando maradona 3
zati 1
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli 817 personel alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Tarsus Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 33 sağlık personeli alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam