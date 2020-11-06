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80 kişiyi dolandırdı, sonunda yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 13 yılda 80 kişiyi dolandırmaktan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 34 dolandırıcılık olayından da aranan Ozan Çiftçi'yi (38) yakalamak için çalışma başlattı.
|06 Kasım 2020 08:57
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Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre: Ekipler, yaptıkları araştırmada, Çiftçi'nin Ümraniye'de gizlendiğine yönelik bir bilgi aldı. Önceki gün düzenlenen operasyonda, Ozan Çiftçi yakalanıp gözaltına alındı. Ozan Çiftci'nin dolandırıcılık olaylarını İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Aydın'da gerçekleştirdiği belirlenirken, yakın dönemde de internet üzerinden vurgunlarına devam ettiği anlaşıldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ozan Çiftçi'nin internete sahte elektronik eşya satış ilanları koyduğu, sahte ilanlara 'İndirimli satıyorum, acil satıyorum' yazdığı, eşyayı almak isteyenlerden parayı aldıktan sonra ortadan kaybolduğu belirlendi. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Ozan Çiftçi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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