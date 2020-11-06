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'Maskem yok diye kaçtım' dedi! Taarruz tipi el bombasıyla yakalandı

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Polisleri, İstanbul'da çevirdikleri iki şüpheliden birinin üzerinde Nato menşeili ve Alman yapımı taarruz tipi bir el bombası buldu. Polislere "Maskem yok diye" kaçtım diyen fakat üzerinden el bombası çıkan E.A. (17) ve arkadaşı M.C.A. (22) gözaltına alındı. Bomba ise incelemeye alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinde "Bombayı bulduk" diyen iki şüpheliden birine "Ev Hapsi" verildi. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
 06 Kasım 2020 09:05
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'Maskem yok diye kaçtım' dedi! Taarruz tipi el bombasıyla yakalandı

İstanbul Emniyeti Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Polisleri, geçtiğimiz günlerde saat 16.20 sıralarında Eyüp İlçesi'ne bağlı Alibeyköy'deki uygulama noktasında kendilerini fark ederek motosikletten inen ve kaçmaya başlayan bir kişiyi fark etti. Kaçmaya devam eden 17 yaşındaki E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Motosikletli Yunus Polisleri'ne "Maskem yok diye kaçtım" diyen E.A.'nın üzerinde; Nato menşeili Alman yapımı taarruz tipi el bombası bulundu. Motosikletin sürücüsü M.C.A. (22) da gözaltına alındı.

NEREDE BULDUKLARINI SÖYLEMEDİLER

El konulan el bombası incelenmek üzere Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin kullandıkları ve motor numarasının kazınmış olduğu belirlenen çalıntı motosiklet ise çekici vasıtasıyla Yediemin Otoparkı'na çekildi. M.C.A. adlı şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, E.A. isimli şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler sorguya alındı ve ifadelerinde polislerin kendilerine yönelttiği "Bombayı nereden buldunuz?" sorusuna "Sokak ortasında kaldırımın kenarında bulduk" cevabını verdi fakat iki şüpheli el bombasını nereden bulduklarına ilişkin bir adres vermedi.

Aranması bulunmayan iki şüpheli de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Herhangi bir suç kaydı bulunmayan şüpheli E.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Görevli Memura Mukavemet, Kasten Yaralama ve Uyuşturucu" suçlarından ötürü kaydı bulunan M.C.A.'ya ise "Ev Hapsi" verildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

Emin Soner
Sabah
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