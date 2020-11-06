Van ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
|06 Kasım 2020 09:18
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Van'ın güneyi ile Hakkari çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının 1 ile 3 derece azalacağının beklendiği bölgede, rüzgar genellikle kuzeyli orta, ara sıra hamleli esecek.
İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Van'da 14, Bitlis'te 12, Hakkari'de 9 ve Muş'ta 14 derece olması bekleniyor.
Yağışların Hakkari ve Van'ın güneyinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
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