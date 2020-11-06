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Van ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
 06 Kasım 2020 09:18
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Van ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı

Van'ın güneyi ile Hakkari çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının 1 ile 3 derece azalacağının beklendiği bölgede, rüzgar genellikle kuzeyli orta, ara sıra hamleli esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Van'da 14, Bitlis'te 12, Hakkari'de 9 ve Muş'ta 14 derece olması bekleniyor.

Yağışların Hakkari ve Van'ın güneyinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Anadolu Ajansı
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