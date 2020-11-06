AYM, amirlerine FETÖ'cü iftirası atan memura verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu

Dava konusu olayda, Toprak Mahsulleri Ofisinde programcı olarak görev yapan davacı 2014 yılında mülga Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) başvuruda bulunarak, kurumunda görev yapan bazı kişilerle ilgili paralel yapılanmaya mensup oldukları iddiasıyla başvuruda bulunmuştur.

BİMER'e yapılan müracaat sonrası TMO Genel Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmada şikayetçi ifadesinde; "....Kurum içerisinde çalışma ortamında yaşanan bazı kişisel olaylara çok sinirlendiğim için bir anda düşünmeden BİMER'e bizzat yazdığım dilekçede üstünde durduğum paralel örgüt konusu ile paralelciler korkusu ile tamamiyle eşimi ve kendimi güvence altına almak amacıyla kurmuş olduğum cümlelerdir. Artık söz konusu personelin rahatsızlık verici davranışları ortadan kalktığı için bu konuda şikayetçi değilim ve sıkıntı duyduğum kişiyle ilişkilerimi düzeltme yolunda çaba gösterdiğimden konuyla ilgili açıklama yapmak istemiyorum . AKİM'e doğrudan şikayet etmeme rağmen bu konunun işyerinde müdürlerim (M.C) ve (G.Ö) tarafından duyulmuş olabileceğini düşündüğümden bu kişilerin bana cephe aldıkları ve baskı yaptıkları kanısındayım.." demiştir.

İlgili soruşturmada şikayetçi ile aynı kurumda görev yapan eşinin alınan ifadesinde de, kendisine ve eşine müdürleri tarafından Mobbing yapıldığını düşünmediğini ifade etmiştir.

Müfettişlik tarafından hazırlanan soruşturma raporunda, şikayetçinin iddialarının gerçeğini yansıtmadığı ve Mobbing yapıldığına kanıtlayıcı bir belge sunamadığı gerekçesiyle, 657 sayılı Kanunun 125/B-1 maddesi uyarınca "Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak" hükmü uyarınca tarafına " KINAMA " cezası verilmiştir.

Şikayetçi aldığı ceza sonrası açtığı iptal davalarında, ilk derece mahkemesinde haklı bulunurken, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından suçu sabit görülerek verilen ceza hukuka uygun bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruda;

1-17-25 sürecinden sonra bir kamu görevlisinin FETÖ/PDY ile irtibatı olduğunun ileri sürülmesinin onun gerek meslek hayatında gerekse özel hayatında son derece ciddi sonuçlar doğurma potansiyeli olduğunun açık olduğu,

2-Kamu görevlilerinin görev yaptığı kurumlara dair iddia veya şikayetlerini usulüne uygun yol ve yöntemlerle açıklama özgürlüğü bulunduğundan şüphe olmadığı, üstelik kamu görevlisinin ileri sürdüğü iddiaların kesin olarak doğrulanmamış olması halinde bu durumdan dolayı doğrudan ceza verilmesinin gerekmediği, ancak somut olayda başvurucunun kişisel meselelerini görevine yansıtarak kurumun huzur ve uyumuna bozacak şekilde amirlerine ağır isnatlarda bulunduğu,

3-Somut olayda başvurucuya verilen kınama cezasının kamu görevlisi olan kişinin ifade özgürlüğü ile ödev ve sorumlulukları arasında adil bir denge kurulduğu,

Gerekçelerinden dolayı ifade özgürlüğünün ihlali edilmediğine karar verilmiştir.

İŞTE AYM KARARI