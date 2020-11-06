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İstinaf FETÖ'nün çatı davasında cezaları onadı

İstinaf, 75 sanıklı "FETÖ çatı davası"nda 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığın 10 yıl 6'şar ay hapse çarptırılmasını hukuka uygun buldu.
 06 Kasım 2020 09:29
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İstinaf FETÖ'nün çatı davasında cezaları onadı

İstinaf mahkemesi, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 75 sanık hakkında açılan "çatı davası"nda dört sanığın ağırlaştırılmış müebbet, üç sanığın ise 10 yıl 6'şar ay hapse çarptırılmasının hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dosya üzerindeki istinaf incelemesini tamamladı. Daire, inceleme sonucunda yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Kararda, sanıklardan eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in halasının oğlu Kazim Avcı'nın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", Gülen'in avukatlarından Abdülkadir Aksoy, avukat Ali Çelik ve iş adamı Dilaver Azim'in ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapse çarptırılmalarında bir isabetsizlik görülmediği belirtildi.

Karaca, İşbilen, Kaya ve Avcı'nın örgüt elebaşı Fetullah Gulen ile doğrudan irtibatları bulunduğu, onunla doğrudan göruşebilen sınırlı sayıdaki örgüt yöneticileri arasında yer aldıkları ifade edilen kararda, uzun yıllardır örgüt içinde bulunan bu sanıkların, Gülen'e faaliyetleri hakkında bilgi verdikleri, ondan emir ve talimat aldıkları, örgut politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında söz sahibi oldukları kaydedildi.

Kararda, örgütün birçok biriminde yöneticilik yapan bu isimlerin, anayasal duzenin değiştirilerek, Gulen'in kainat imamı olduğu zumre egemenliğine dayalı teokratik totaliter bir duzen getirmeyi istedikleri, bu amaçla örgut faaliyetlerine katıldıkları ve çoğunluğu suç teşkil eden faaliyetlerde bulundukları bildirildi.

Kararda, Abdülkadir Aksoy, Dilaver Azim ve Ali Çelik'in (1972) de örgütle organik bağlarının olduğu ve örgüt hiyerarşisinde üye konumunda bulundukları, bu nedenle eylemlerinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Daire, ayrıca 7 sanığın tutukluluğunun devamını da kararlaştırdı.

Dairenin kararına karşı Yargıtay nezdinde temyiz hakkı bulunuyor.

- Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 sanık hakkında düzenlediği iddianameyi 14 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Başsavcılığın, 15 Temmuz 2016'da Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen firari Adil Öksüz ile örgüt yöneticisi olduğu belirlenen Mahmut Akpınar hakkında daha sonra açtığı davaların da birleştirilmesi sonucunda sanık sayısı 75 olmuştu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda 7 sanığa ceza vermiş, dava sürecinde ölen Cemal Uşak'ın davasını düşürmüş, elebaşı Gülen ile birlikte diğer sanıkların dosyalarını ise firari olmaları nedeniyle ayırmıştı.

Ancak mahkum edilen sanıklardan İşbilen, Kaya, Avcı ve Karaca, örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen kimi suçlar nedeniyle halen ayrılan dosyada da yargılanıyor.
Anadolu Ajansı
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