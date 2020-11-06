Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
|06 Kasım 2020 09:38
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Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Sabah saatlerinden itibaren D-100 kara yolunun Bolu Dağı, Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık ve Abant Kavşağı mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi dolayısıyla, kara yolunu kullanan sürücüler zaman zaman güçlükle ilerledi.
Otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Viyadükler ve Elmalık kesimlerinde de sis etkisini gösteriyor.
Öte yandan otoyolun bakım nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapalı olması sebebiyle D-100 kara yoluna yönlendirilen tır ve kamyonlar, trafikte yavaşlamaya neden oluyor.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.
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