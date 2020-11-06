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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 06 Kasım 2020 09:40
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,4480 8,4490
Avro 9,9850 9,9860
Sterlin 11,0570 11,1120
ANKARA
ABD Doları 8,4150 8,4700
Avro 9,9450 10,0050
Sterlin 10,9970 11,2000
Anadolu Ajansı
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