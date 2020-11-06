Hilal Kaplan'dan şaşırtan tedavi yöntemi: Burnuma organik tereyağı sürüyorum
Koronavirüse yakalanan gazeteci Hilal Kaplan, koku duyusunu kaybettiğini belirtti. Youtube kanalında hastalıkla ilgili son durumunu paylaşan Kaplan, arkadaşından aldığı bir tavsiye üzerine burnuna kulak çubuğu ile organik tereyağı sürdüğünü söyledi.
|06 Kasım 2020 12:47
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Kaplan, bunun bir tıbbi tavsiye olmadığının da altını çizdi.
31 Ekim'de koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran gazeteci Hilal Kaplan, YouTube kanalından tedavi sürecinin nasıl ilerlediğini anlattı.
Gördüğü en belirgin semptomun koku alamamak olduğunu belirten Kaplan, arkadaşından aldığı bir tavsiye üzerine kulak çubuğu ile burnunun organik tereyağ sürdüğünü söyledi.
Tıbbi bir tavsiye vermediğini söyleyen Kaplan, "Normalde koku duyusunun geri dönmesi bir ayı buluyor, bunun sayesinde arkadaşım 4-5 gün içinde geri kazanmış" dedi.
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