Ankapark'ın adı tabelalardan da silindi
|06 Kasım 2020 09:53
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'ten Sedat Cenikli'nin haberine göre: Zamanla rağbetin azalması nedeniyle, açıldıktan 7 ay sonra kapanan ve son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), 30 gün içinde boşaltılması için ekim ayında işletmecisine ihtarname çektiği Wonderland Eurasia'nın (Ankapark) Anadolu Bulvarı üzerindeki yön levhalarının üzeri de kapatıldı. Kahverengi renkli yön levhalarındaki 'Wonderland Eurasia (Ankapark)' yazısının üzeri, gri renge boyandı.
AKIBETİ İÇİN ORTAK AKIL
Akıbeti merak konusu olan Ankapark için daha önce bilgi veren ABB kaynakları; tema parkın en güzel şekilde değerlendirilmesi için ne yapılacağına sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve vatandaşların fikri alınarak ortak akılla karar verileceğini söylemişti.
TAHLİYE İÇİN İHTAR ÇEKİLDİ
ABB tarafından geçen ay yapılan açıklamada, şirketin 30 Nisan 2020'de ödemesi gereken 26 milyon 400 bin TL'yi ödememesi üzerine 90 günlük fesih ihtarı çekildiği; buna rağmen ödeme yapılmadığı için de ikinci ihtarın çekildiği ve 30 gün içinde tahliye edilmemesi haline kaymakamlık yolu ile tahliyenin sağlanacağı duyurulmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı
06 Kasım 2020 10:35
|Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi
06 Kasım 2020 10:13
|KTÜ, görevde yükselme konularını net olarak belirlemedi
06 Kasım 2020 09:00
|Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi
06 Kasım 2020 00:10
|Bu ilde 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
05 Kasım 2020 22:50
|PÖH'ler dualarla Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı
05 Kasım 2020 21:44
|İzmir'de deprem için 'erken uyarı' sistemi kurulacak
05 Kasım 2020 20:41
|Spor federasyonları seçimleri 1 yıl ertelendi
05 Kasım 2020 20:33
|2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
05 Kasım 2020 19:28
|Yurt genelinde denetimler daha da sıklaştırılacak
05 Kasım 2020 19:22