FETÖ'nün gaybubet hücre evine operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün gaybubet olarak adlandırdığı hücre evine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
|06 Kasım 2020 09:58
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MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün gaybubet olarak adlandırdığı hücre evine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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