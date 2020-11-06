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2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, 2020 Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuru kılavuzunu yayımladı.
 06 Kasım 2020 10:03
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2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Başvurularının Alınması

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 06-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-KPSS Lisans Başvuru Kılavuzu

2020-KPSS Ön Lisans Başvuru Kılavuzu

2020-KPSS Ortaöğretim Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri

Yakın Sınav Merkezleri
Memurlar.Net
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