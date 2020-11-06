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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 4 gözaltı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında emekli albayın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
 06 Kasım 2020 10:21
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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 4 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasındaki mahrem imamlarla ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından haberleştikleri tespit edilen, biri emekli albay 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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