Bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
|06 Kasım 2020 10:23
|+Aa- Yazdır
Ankara merkezli 8 ilde, terör örgütü PKK/KCK bünyesinde faaliyet gösteren bilgisayar korsanlarına (hacker) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten bilgisayar korsanlarını uzun zamandır takip eden Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlükleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, şüphelilerin, terör örgütünün sözde kongre kararları doğrultusunda "Mezopotamia Hackers" çatısı altında birleştiğini tespit etti.
PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten hacker gruplarının çok sayıda kamu kurumu ve özel internet sitesini hacklediği belirlendi.
Ekiplerin başlattığı operasyonda, bazı şüphelilerin etkin pişmanlıktan faydalanarak verdiği ifade ve teşhisler neticesinde, terör örgütüyle bağlantılı şüpheliler ve ilgili oldukları hacker grupları deşifre edildi.
Teknik ve fiziki takibin ardından kimlik bilgileri tespit edilen zanlılara yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Elebaşı Duran Kalkan'ın medya işlerini yapan terörist yakalandı
07 Kasım 2020 10:29
|Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
06 Kasım 2020 22:58
|FETÖ firarisi Çanakkale'de operasyonla yakalandı
06 Kasım 2020 22:29
|4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
06 Kasım 2020 20:20
|15 Temmuz'da Samandıra Gişeleri'ndeki olaylara ilişkin davada karar
06 Kasım 2020 18:42
|Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 6 kişi serbest
06 Kasım 2020 18:06
|Akıncı Üssü davasında karar 26 Kasım'da açıklanacak
06 Kasım 2020 18:04
|Üsküdar Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davasında yeni karar
06 Kasım 2020 17:16
|Antalya'da FETÖ operasyonunda aranan 2 kişi tutuklandı
06 Kasım 2020 16:51
|FETÖ'ye mahrem yapılanma operasyonu: 24 gözaltı
06 Kasım 2020 15:17