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İBB ile Fatih Belediyesi zabıtaları tekme tokat birbirlerine girdi
İBB Zabıta Ekipleri ile Fatih Belediyesi Zabıtası Arasında Kavga: 'Ben Ekrem İmamoğlu'nu Tanımam'
|06 Kasım 2020 10:29
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İBB ekipleri dün öğle saatlerinde Fatih Camii'ne gelerek alana İSPARK tabelası asmak istedi ancak Fatih Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı.
Yaşanan tartışmada Fatih Belediyesi, buranın kültürel etkinliklerin de yapılacağı bir alan olması için çalıştıklarını kaydetti. Yetkinin kendilerinde olduğunu söyleyen bir Fatih Belediyesi çalışanı, "Ben Ekrem İmamoğlu'nu tanımam, Ergün Turan'ı (Fatih Belediye Başkanı) tanırım" dedi.
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