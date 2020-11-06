Bakan Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Selçuk, vatandaslara hizmetlerini daha etkin sekilde ulastırmak icin faaliyetlerini çalısma hayatı, sosyal guvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başlıklarında yürüttüklerini söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin şekilde mucadele ettiklerini ifade eden Selçuk, "Salgından etkilenen tum toplum kesimlerine yonelik Sosyal Koruma Kalkanını hayata gecirdik. Sosyal Koruma Kalkanımız cercevesinde Bakanlık olarak dogrudan vatandaslarımıza sagladıgımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı gecti. Kosullarını esnettigimiz Kısa Calısma Odenegi ile marttan bu yana 3,6 milyon calısanımız icin 21,8 milyar lira odeme yaptık." diye konuştu.

Bu süreçte istihdamı korumak icin sozlesme fesih kısıtı getirdiklerini anımsatan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Isverenlerince ucretsiz izne cıkarılan calısanlarımıza saglanan Nakdi Ucret Destegi kapsamında 2 milyonu askın calısana 5,1 milyar lira odeme yaptık. Salgının etkilerini atlatarak normal calısma duzenine donen is yerlerimizi de Normallesme Destegi ile desteklemeye devam ediyoruz. Normallesme desteginden su ana kadar 2 milyon 126 bin 115 sigortalı yararlanmıs ve toplam 1,7 milyar liraya yakın prim destegi saglanmıstır. Salgın doneminde, issizlik odenegi olarak 881 bin kisiye 4,2 milyar lira odeme yaptık. Yine bu donemde Pandemi Sosyal Destek programıyla 6 milyondan fazla haneye biner lira nakdi destek sagladık. Sayın Cumhurbaskanımızın baslattıgı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında milletimizin yaptıgı 2 milyar lira bagısı da ihtiyac sahiplerine ulastırdık. Devletimiz, tum imkanlarıyla vatandaslarımızın yanında olmaya devam edecektir."

- "Net asgari ucreti yüzde 132 oranında artırdık"

Bakan Selçuk, Kovid-19 salgını ile mucadelede en hızlı ve acil tedbirleri uygularken, sosyal diyalogu esas aldıklarını belirterek bu donemde temel hedeflerinin isi, isci ve isverenlerle birlikte korumak olduğunu söyledi.

Isci ve isveren kesimi, kamu kurumlarından temsilciler ve akademisyenlerle Calısma Hayatı Bulusmaları toplantılarını baslattıklarını anlatan Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulunu da eylülde, ilk defa gündemli olarak topladıklarını hatırlattı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, yeni yılda uygulanacak asgari ucreti belirlemek için aralık basında görüşmelere başlayacağını bildiren Selçuk, "2002'de net 184 lira olan asgari ucreti 2020 yılı için 2 bin 324 liraya cıkardık. Enflasyondan arındırılmıs reel degere bakıldığında net asgari ucreti yüzde 132 oranında artırmıs, yani nerdeyse bir katlık artıs saglamıs bulunmaktayız. Asgari ucret karsılastırmalarında da dunya ulkeleri arasındaki yerimizi daha da on sıralara dogru tasıyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bu yıl asgari ucretin, tum tarafların uzlasısı ile tespit edilmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Nufusun yüzde 99'u sosyal guvenlik kapsamında"

Selçuk, son 18 yılda sosyal guvenlik sistemi alanında buyuk bir degisim ve donusumu gerceklestirdiklerini ifade ederek şu bilgileri verdi:

"Sosyal Guvenlik Kurumunun (SGK) butcesine iliskin onemli bir gosterge olan gelirlerin giderleri karsılama oranı 2002'de yüzde 71,5'ken, bu oranın bu yıl sonunda yüzde 84,4 olarak gerceklesmesini bekliyoruz. Sosyal guvenlik sistemi acısından onemli bir faktor de sisteme dahil olan kisi sayısıdır. Hukumetlerimiz doneminde yaptıgımız reformlarla vatandaslarımızın neredeyse tamamını sosyal guvenlik semsiyesi altına aldık. Gunumuzde nufusun yaklasık yüzde 99'u sosyal guvenlik kapsamındadır."

ISKUR aracılıgıyla 2002'de 24 bin 482 kisinin ozel sektorde ise yerlestirilmesine aracılık edilirken 2019'da bu rakamın 1,5 milyona ulaştığına dikkati çeken Selçuk, "2020 ocak-eylul doneminde salgına ragmen 608 bin 235 vatandasımızın ise yerlestirilmesine aracılık edilmistir." dedi.

Calısma hayatına nitelikli eleman kazandırmak, orgun ve yaygın mesleki egitim mufredatlarına temel olusturmak amacıyla hazırladıkları meslek standardı ve yeterlilik calısmalarında 2020 hedeflerine ulastıklarını vurgulayan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meslegin, sınav ve belgelendirme esaslarını duzenleyen 509 ulusal yeterliligi yururluge koyduk. Yururlukteki ulusal meslek standardı sayısını 900'e cıkartacagız. 2023 hedefimiz olan 1 milyon mesleki yeterlilik belgeli is gucu hedefini bu yıl astık. 1 milyon 250 bin kisiye mesleki yeterlilik belgesi vererek calısma hayatına kazandırdık. Mesleki yeterlilik belgeli is gucu sayısını 1,5 milyona cıkaracagız. Mesleki yeterlilik belgesi zorunlulugu getirilen mesleklerde yapılan sınavlarda basarılı olan 972 bin kisinin sınav ve belge ucretinin karsılanması icin 855 milyon lira kaynak kullandık."

- "2023'te hedeflenen issizlik oranı yüzde 10,9"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002'de 2,6 milyon olan kamu personeli sayısının yüzde 57,6'lık artısla bugun 4 milyona ulastığını belirterek kritik hizmet alanlarında nitelikli personel istihdamına oncelik verdiklerini vurguladı.

Istihdamı korumak, artırmak ve is gucunun niteliklerini gelistirmenin uyguladıkları faaliyetlerin odak noktasını olusturduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"İstihdam politikalarımızı, is gucu piyasasının yapısal ozelliklerini ve stratejik hedeflerini dikkate alarak şekillendiriyoruz. 2021'de iş gücü piyasasındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi araştırmasını yapacağız. Istihdamımız 2005'te 19,6 milyonken 2019'da 28,1 milyona yukseldi. TUIK verilerine gore Temmuz 2020 doneminde issizlik oranı gecen yılın aynı donemine gore 0,5 puan azalarak yüzde 13,4 oldu. Yeni Ekonomi Programımızda 2023 yılı için hedeflediğimiz issizlik oranı yüzde 10,9'dur. Kayıt dısı istihdamın önlenmesi de en çok önem verdiğimiz konulardan biri. 2002den bu yana kayıt dısı istihdam oranını 20 puana yakın dusurduk. 2002'de yüzde 52 iken şu an yüzde 32 seviyesinde."

- "İyi uygulamaları olan firmalara ödul verilecek"

Selçuk, is saglıgı ve guvenligi alanında yaptıkları kapsamlı calısma, tesviklerin olumlu sonuclarını muhtelif sektorlere ait istatistiki verilerde net olarak gordüklerini belirterek, is saglıgı ve guvenliginde dönüşüm ve dijitalleşme kapsamındaki adımlarla ölümlü iş kazası oranlarını daha da azaltmayı hedeflediklerini vurguladı.

Is gucu piyasasının yapısal sorunlarını cozmek icin caba harcadıklarını, istihdamı ve is gucune katılım oranını artırmayı amaçladıklarını dile getiren Selçuk, "Önümüzdeki dönemde çalışma hayatıyla ilgili birçok projeyi hayata geçireceğiz. Bunlardan biri Calısma Hayatında Dijitallesme Projesi, diğeri de çalışma hayatında belirli kriterleri sağlayan firmalara 'Calısmanın Yıldızları Odulü'nü vereceğiz." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Evde bakım yardımından yararlanan kişi sayısı yarım milyonu aşmış durumda ve evde bakım desteği kapsamında uygulama başladığından günümüze kadar yaklaşık 54 milyar lira ödeme yaptık." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Selçuk, aileyi Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını için en önemli stratejik gücü olarak gördüklerini ve bakış açılarını da "Aileye değer, Türkiye'ye değer" olarak ifade ettiklerini vurguladı.

Ailenin hem sosyolojik hem ekonomik açıdan toplumu değiştiren ve dönüştüren muazzam bir güce sahip olduğunu aktaran Selçuk, ailenin gücünü sağlam ve sağlıklı bir şekilde muhafaza etmek için kapsamlı politikalar geliştirdiklerini anlattı.

Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında hanelerin ziyaret edildiğine, Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) sayısının da 353'e ulaştığına dikkati çekerek, "2020 yılı sonunda 360'a, 2021 yılı sonunda da 378'e çıkartacağız." bilgisini paylaştı.

SHM'lere ek olarak Aile Destek Merkezleri (ADEM) ile Sosyal Destek Merkezlerinin (SODAM) sayılarını da artırdıklarını belirten Selçuk, bütün özel politika gerektiren grupların desteklendiğini söyledi.

- "Karar alma mekanizmalarında daha fazla kadınımızın temsil edilmesini istiyoruz"

Bakan Selçuk, "eğitim ailede başlar" anlayışıyla hem Aile Danışmanlığı hem de Boşanma Süreci Danışmanlığını desteklediklerini, aile biriminin devamını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Afet bölgelerinde psikososyal destek ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara değinen Selçuk, İzmir'de de psikososyal destek ekiplerinin bütün vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

Sosyal politikaları katılımcı bir anlayışla akademisyenler ve sosyal taraflarla birlikte yürütmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu:

"Karar alma mekanizmalarında daha fazla kadınımızın temsil edilmesini istiyoruz. Meclisimizde bu oran yüzde 17,24'lere yükselmiş durumda. İstiyoruz ki gerek akademide gerek siyasette gerek bürokraside daha fazla kadınımız karar alma mekanizmalarında yer alsın. Çalışma hayatında kadın iş gücü istatistiklerine baktığımızda da kadın istihdam oranının ve kadınların iş gücüne katılım oranının arttığını görmekteyiz.

Kadına yönelik projelerimizde de kadınlarımızın hem iş hayatına katılmasını, istihdamının desteklenmesini hem de aile-iş hayatı uyumlarının sağlanmasını, dengesinin korunmasını sağlıyoruz. Çocuk bakım desteğiyle, doğum yardımlarıyla ve diğer bütün iyileştirmelerimizle iş ve aile hayatı dengesini kurmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda kadınlarımızın girişimciliğe yönlendirilmeleri için ilk etap olarak düşündüğümüz Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi'ni hayata geçirdik ve bu anlamda da farkındalık ve okuryazarlık destekleri ve seminerleri düzenlemeye devam edeceğiz."

Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi "sıfır tolerans" ilkesiyle sürdürdüklerinin altını çizen Selçuk, ulusal eylem planlarının uygulandığını, Adalet, İçişleri Bakanlıkları ile birlikte çok etkili bir mücadele yürütüldüğünü, Mercan Seferberliği kapsamında bu anlamda farkındalığı daha da artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadelede özellikle kamu, kolluk ve sağlık görevlilerine 2 milyona yaklaşan eğitim ve seminer verdiklerini, şiddetle mücadelede de bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sosyal taraflarla iş birliği içinde olduklarını bildirdi.

- 17 bin 746 çocuk evlat edindirildi

Çocuklarla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Selçuk, "Çocuk Vizyon Belgesi'ni hazırlıyoruz ve aile odaklı çocuk hizmetlerimizi yürütüyoruz. Öncelikle istiyoruz ki çocuklarımızın ailelerinin yanında bakımları devam etsin. Sosyal ve ekonomik destek dışında ailesinin yanında bakılamayacak durumda olan çocuklarımızı da kuruluş bakımına alıyoruz." ifadesini kullandı.

Her çocuğun sıcak bir yuvayı hak ettiğine dikkati çeken Selçuk, "Şu anda koruyucu aile yanındaki çocuk sayımızın kuruluş bakımındaki çocuk sayımızdan fazla olduğu illerimiz mevcut." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde başlatılan Gönül Elçileri projesiyle de koruyucu ailelerle köprüler kurmaya devam ettiklerini, bu çerçevede eğitimler verildiğini anlatan Selçuk, "Sosyal ve ekonomik destek, koruyucu aile ve evlat edinme müracaatlarını e-Devlet üzerinden almaya başladık. Bugüne kadar 17 bin 746 çocuğumuzu evlat edindirerek, sıcak bir aile ortamına kavuşturmayı sağladık." bilgisini paylaştı.

- Yaklaşık 33 bin genç kamuda istihdam edildi

Bakan Selçuk, Bir Meslek Bir Gelecek Projesi ile İŞKUR ile işbirliği içerisinde çocukların iş hayatına katılmalarını sağladıklarını, kariyer desteği verdiklerini, çocukların aynı zamanda mentorlerle, rol model kişilerle buluşturulduğunu söyledi.

Reşit olduktan sonra kuruluş bakımından ayrılan gençleri sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlandırdıklarını ifade eden Selçuk, devlet koruması altında yetişmiş bu yıl 1470, 2002'den bugüne yaklaşık 33 bin genci kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirdiklerini belirtti.

Selçuk, özellikle risk altındaki çocukları yakından izlemeyi önemsediklerinin altını çizerek, "Bu anlamda Mobil Çocuk Sosyal Hizmet birimlerini kurduk. Diğer önem verdiğimiz konu öksüz ve yetim çocuklarımız. Türkiye'deki 23 milyon çocuğumuzun yaklaşık 360 binini yetim ve öksüz çocuklarımız oluşturmakta. Onları da yakinen takip edebilmek için bir birim oluşturduk." diye konuştu.

- "Ebeveyn Rehberi hazırlayacağız"

Çocukların eğitim çağında okulundan geri kalmaması, çalışmak durumunda kalmaması amacıyla Çocuk İşçiliği ile Mücadele birimlerinin oluşturulduğunu anımsatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu anlamda mobil ekiplerle müdahale edilen çocuk sayımız 20 bini aşmış durumda. Personelimizin yetkinliğini de çeşitli personel eğitimleriyle geliştiriyoruz. Ayrıca dijital risklerden korunmaları için hem çocuklarımıza hem de ebeveynlere çeşitli eğitimler veriyoruz. 2021 yılında da çocuklarımızı risklerden korumak amacıyla Ebeveyn Rehberi hazırlayacağız."

Selçuk, Sosyal Medya Çalışma Grubu aracılığıyla da sosyal medyada çocukların gelişimini olumsuz etkileyen dijital içeriklere müdahale edildiğini, bu tip içeriklerin denetim mercilerine bildirildiğini aktararak, çocuk dostu uygulamaları desteklediklerine, muzır içeriklerle mücadeleye devam ettiklerine dikkati çekti.

- Evde bakım yardımı

Bakan Selçuk, engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam katılımını, bağımsız bir şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla insan odaklı, hak temelli hizmetler modelleri geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Engelli vatandaşlara yönelik 2020'den 2030'a kadar Türkiye'nin yol haritasını belirlemek üzere bir vizyon belgesi hazırladıklarını anlatan Selçuk, üçer yıllık Engelli Hakları Ulusal Eylem planları ile belgenin uygulama ve izlemesini sağlayacaklarını belirtti.

Selçuk, engelli ve yaşlı vatandaşlar için aile temelli bakım modellerinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "2018 yılında 7 olan gündüz engelsiz yaşam merkezlerini 2020 yılı itibarıyla 75 ilde 124 merkeze çıkardık. En önemli desteklerimizden biri evde bakım yardımı hizmet modelimiz. Evde bakım yardımından yararlanan kişi sayısı yarım milyonu aşmış durumda ve evde bakım desteği kapsamında uygulama başladığından günümüze kadar yaklaşık 54 milyar lira ödeme yaptık." açıklamasında bulundu.

Bu yıl kamuda 104, özelde ise 278 merkezde 29 bini aşkın engelli vatandaşa hizmet vermeyi sürdürdüklerini bildiren Selçuk, engellilerin çalışma hayatına katılabilmesi için korumalı iş yerlerinde çalışan her engelli için de aylık 851 lira ücret teşviki sunmaya devam ettiklerini aktardı.

- "Engelli iş koçluğu uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak"

Engellilere yönelik hibe desteklerini sürdürdüklerini ifade eden Selçuk, "50 bin lira olan hibe desteğini 2020 yılında engellilerimiz için 65 bin liraya çıkardık. Her zaman dediğimiz gibi istihdamda engel yok. 2002 yılında kamu kurumlarında 5 bin 777 engelli memur istihdam edilirken 2020 yılı ekim ayı itibarıyla engelli personel sayımız 57 bin 809 kişiye ulaştı. Engellilerimize daha fazla istihdam sağlayabilmek için engelli iş koçluğu uygulamasını başlatmıştık. Şu anda 51 ildeki 72 birimde yürütüyoruz. İyi sonuçlar aldık bu uygulamadan. Önümüzdeki dönemde 81 ile yaygınlaştıracağız." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Selçuk, yaşlılara yönelik 6 temel politika alanını tamamladıklarını ve vizyon belgesindeki 21 hedefe yönelik 63 eylemleri olacağını anlatarak, "Yaşlılarımızı Yaşlı Destek Programı (YADES) ile evlerinde destekliyoruz. Şu ana kadar 13 büyükşehirde toplam 62 bin yaşlımıza ulaştık. Geçen sene pilot proje olarak başlattığımız Vefa Projesi de salgın sürecinde daha kapsamlı olarak uygulanarak, birçok vatandaşımıza sokağa çıkma kısıtı olduğu sürede hizmet etmemizi sağladı." diye konuştu.

Yaşlılar için kuruluş hizmetlerinin sayısının artırıldığını, Kovid-19'la mücadelede sağlıklarının korunması için çok önemli tedbirlerin alındığını belirten Selçuk, Avrupa ülkelerinde huzurevlerinde gerçekleşen vefatların yüksekliğine dikkati çekti. Selçuk, Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle vefatların yüzde 4'ünün huzurevlerinde gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Selçuk, şehit yakınları ve gazilerle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aziz şehitlerin emanetleri ve kahraman gazilere sahip çıkmaya devam edeceklerinin altını çizen Selçuk, "2020 yılı eylül ayı itibarıyla kamuda istihdamı sağlanan 44 bini aşkın şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımız bulunmakta. Onlar için hiç tereddüt etmeden bugüne kadar ne yapmamız gerekiyorsa yerine getirdik ve yerine getirmeye de devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bakanlığımızın 2021 yılı toplam bütçesi 155 milyar 11 milyon 61 bin lira"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bakanlığın 2021 yılı toplam bütçesinin 155 milyar 11 milyon 61 bin lira olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı harcamaları için 50 milyar 284 milyon 697 bin lira ödenek teklif edilmiştir. Bütçemizden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na 96 milyar 614 milyon 380 bin lira, SGK finansman açığı için 69 milyar 563 milyon 685 bin lira, SGK işveren prim indirimi için 27 milyar 45 milyon 695 bin lira, sandıklara teşvik ödemeleri için ise 5 milyon lira, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 8 milyar 111 milyon 984 bin lira, İSF Hazine Prim Katkısı için ise 7 milyar 537 milyon 996 bin lira, cari transferler için 522 milyon 488 bin lira, sermaye transferi için 51 milyon 500 bin lira olmak üzere toplam 104 milyar 726 milyon 364 bin lira kaynak aktarılması öngörülmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı'nın gider bütçesi 33 milyon 238 bin lira, gelir bütçesi 77 milyon 915 bin liradır."

2021 yılında 737 milyon 152 bin liralık yatırım bütçesiyle 115 adet inşaat ve 49 adet araştırma projesi yürütüleceğini bildiren Selçuk, böylece vatandaşlar için hizmetleri daha da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bakanlığın sosyal güvenlikten İşsizlik Sigortası Fonu'nun yönetimine, sosyal yardımlara, sosyal hizmetlere kadar uzanan çok geniş bir görev alanı olduğuna işaret eden Selçuk, "Kapsamı bu kadar geniş, nitelik ve nicelik açısından da çeşitli hizmetlerin sunulduğu bir Bakanlıkta Sayıştay tarafından tespit edilen bir usulsüz ödeme, haksız kazanç sağlama ya da kamuyu zarara uğratma söz konusu olmamıştır. Yani bütçe haklarına dayalı olarak Meclisimizin bize vermiş olduğu yetkiyi usul, esas ve amacına uygun olarak kullandığımızı sizin adınıza Sayıştay tespit etmiş ve rapora bağlamış bulunmaktadır." dedi.

Sayıştay raporunda kamu idaresi hesaplarının zamanında ve muhasebe mevzuatına uygun düzenlenerek verildiği tespitinin de yapıldığına dikkati çeken Selçuk, bunun da Sayıştay denetimi ve Meclisin bütçe hakkına ne kadar titizlikle riayet edildiğinin açık bir kanıtı olduğunu vurguladı.

- "Bakanlığımız kurumsallaşmasını tamamladı"

Selçuk, Bakanlığın iki bakanlığın birleştirilmesiyle kurulduğunu anımsatarak, "Bu yıl düzenlenen Sayıştay raporunda yine memnuniyetle müşahede etmekteyiz ki Bakanlığımız 2019 yılında hesap, kayıt, işlev ve örgütlenme açısından kurumsallaşmasını tamamlamıştır. Nitekim 2018 yılı raporlarında bu anlamdaki devir işlemlerine dair yapılan dört tespit 2019 yılına ait yani elimizde bulunan, görüşülmekte olan raporda 'tam olarak yerine getirilmiştir' denilmektedir." ifadesini kullandı.

Mali büyüklüğün hacmi, iş ve işlemlerin çeşitliliğine rağmen Sayıştayın sisteme ilişkin dış denetiminde ortaya çıkan tespitlerin gereğini zamanını geçirmeden yerine getirmeye dikkat ettiklerini vurgulayan Selçuk, bu anlamda 2017'de 111 adet, 2018'de 58 adet Sayıştay bulgusu varken 2019'da Sayıştay bulgularını 44'e indirdiklerini anlattı. Selçuk, bu 44 bulgunun gereğini de en kısa zamanda yerine getireceklerini söyledi.

Küresel olarak tüm insanlığı etkileyen Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin birlik beraberlik içinde aşılacağına inandığını dile getiren Selçuk, başta sağlık çalışanları olmak üzere, sosyal hizmetler ve Sosyal Koruma Kalkanı altındaki tüm programları yürütmek için çok titiz bir şekilde çalışan Bakanlık personeline teşekkürlerin iletti.

Selçuk, Bakanlığın "Mutlu ve üretken birey, uyumlu ve huzurlu aile, müreffeh toplum" vizyonu ve "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesi doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerine ulaşmak için daha üstün gayretle çalışmaya devam edeceğini kaydetti.