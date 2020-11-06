Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı
|06 Kasım 2020 10:35
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Afyonkarahisar merkeze bağlı Değirmenayvalı beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi kararınca, beldede Kovid-19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması, hastalığın yayılmasını önlemek ve tedbir amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar beldenin karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, beldede yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerden çıkmaması gerektiği, temel ihtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece bir kişinin dışarıya çıkabileceği vurgulanarak, alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı ifade edildi.
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