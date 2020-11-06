Facebook, Trump destekçilerinin seçim sonuçlarını protesto ettiği grubu yasakladı
ABD'de 3 Ekim'de yapılan başkanlık seçimlerinin sonucu henüz belirsizliğini korurken sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD Başkanı Trump destekçisi kullanıcıların oluşturduğu "Stop the Steal" (Hırsızlığı Durdurun) adlı paylaşım grubuna yasak getirdi.
|06 Kasım 2020 10:38
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