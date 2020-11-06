1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Facebook, Trump destekçilerinin seçim sonuçlarını protesto ettiği grubu yasakladı

ABD'de 3 Ekim'de yapılan başkanlık seçimlerinin sonucu henüz belirsizliğini korurken sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD Başkanı Trump destekçisi kullanıcıların oluşturduğu "Stop the Steal" (Hırsızlığı Durdurun) adlı paylaşım grubuna yasak getirdi.
 06 Kasım 2020 10:38
+Aa- Yazdır
Facebook, Trump destekçilerinin seçim sonuçlarını protesto ettiği grubu yasakladı

ABD'de 3 Ekim'de yapılan başkanlık seçimlerinin sonucu henüz belirsizliğini korurken sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD Başkanı Trump destekçisi kullanıcıların oluşturduğu "Stop the Steal" (Hırsızlığı Durdurun) adlı paylaşım grubuna yasak getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
ABD seçim sonuçlarında tansiyon yükseliyor
07 Kasım 2020 09:00		 Uzmanlar karamsar değil: Biden Türkiye'den vazgeçmez
07 Kasım 2020 08:10
İstifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
07 Kasım 2020 07:30		 FETÖ'yü tasfiye eden Kosova Cumhurbaşkanına operasyon
07 Kasım 2020 06:40
Fransa'da cinnet hali, 3'ü Türk 4 öğrenci evleri basıldı
07 Kasım 2020 06:15		 Avrupa Birliği, iki TPAO bürokratına yaptırım süresini uzattı
07 Kasım 2020 00:43
ABD'de kritik eyaletlerde, 150 binden fazla oy zamanında teslim edilemedi
07 Kasım 2020 00:39		 Fransa'da sahte Kovid-19 testi sonucu satan çete çökertildi
06 Kasım 2020 22:25
Çin, 8 devletin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı
06 Kasım 2020 21:39		 Biden'ın evinin bulunduğu bölgede 'hava sahasına kısıtlama' getirildi
06 Kasım 2020 18:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:29 - Elebaşı Duran Kalkan'ın medya işlerini yapan terörist yakalandı10:28 - Ankara'da 2 hekim koronadan vefat etti10:25 - Bulgar turistler, Edirne'de aspirin satışlarını yüzde 84 artırdı10:12 - Aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri haftaya yapılacak10:02 - Tefecilikle 70 kişiyi mağdur ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı10:01 - Cihan Terzi BM Bütçe ve İdare Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildi
09:45 - 'Fikri iktidar' için Yeni Sanat Vakfı09:30 - 3 hafta önce belgeseli çekilmişti, koronavirüse yenik düştü09:29 - 112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza09:27 - Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı09:21 - Depremden sonra prefabrik evlere talep arttı09:09 - Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı
09:07 - Hastane görevlisi, ölünün cebinden çek çaldı09:00 - ABD seçim sonuçlarında tansiyon yükseliyor09:00 - İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede08:57 - Yerel marketlerde WhatsApp atağı08:53 - Yüz yüze sınavların detayları belli oldu
08:44 - 30 milyar TL'lik alışveriş çılgınlığı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Esnek çalışma'ya Cumhurbaşkanı freni
'D vit seviyesi 80-100 olanlar, koronayı hafif geçiriyor'
Kasten işlenmeyen suçlardan dolayı 6 yıl hapis alan kişinin memuriyete son verilebilir mi?
Başkent'te cinnet geçiren baba ailesini katletti
FETÖ'yü tasfiye eden Kosova Cumhurbaşkanına operasyon
MEB'den, rehber öğretmenlerin ek dersine dair görüş yazısı
İstifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
Yüz yüze sınavların detayları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dolarla uğraşmıyoruz istesek doları düşürürüz 1
çay 3
Cinsiyete dayalı işbölümü 1
1 kadın 1 erkek arasında para ilişkisi 1
KORONA VİRÜSÜNÜN bize HATIRLATTIĞI 5
chambers 1
Almanya'Nın Ermeni soykırımını kabul etmesi 1
Her nerede olursan ol 1
Adım zebercet 2
Sultan II.Abdülhamidin Demiryolu Politikası 1
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam