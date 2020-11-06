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Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 66 kişi yakalandı
Siber suçlarla mücadele kapsamında ekim ayında provokatif paylaşımda bulunan 8 bin 99 sosyal medya hesabı ile ilgili yasal işlem yapıldı. İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 66 kişi yakalandı, 3 kişi tutuklandı
|06 Kasım 2020 10:41
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ekim ayında 8 bin 99 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. Tespit edilen 2 bin 658 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, 251 kişin gözaltına alındı, bu kişilerden 10'u tutuklandı.
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı
Ayrıca, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölge halkına yönelik toplumsal barışı ve dayanışmayı tehdit eden, nefret, ayrımcılık ve aşağılama içeren 83 paylaşım tespit edildi. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılan 66 zanlıdan 40'ı gözaltına alındı, 3'ü ise yargılanmak üzere tutuklandı.
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