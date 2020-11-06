Gram altın rekorla kapattı: 538 TL
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,81 artışla 538,70 liradan tamamladı.
|06 Kasım 2020 17:56
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,81 artışla 538,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 872,00 lira, Cumhuriyet altını 3.570,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,81 yükselişle 538,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|523,80
|524,00
|538,50
|538,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.452,00
|3.473,00
|3.549,00
|3.570,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|477,70
|481,70
|491,00
|495,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.373,00
|3.393,00
|3.468,00
|3.488,00
|Yarım Ziynet
|1.687,00
|1.697,00
|1.734,00
|1.744,00
|Çeyrek Ziynet
|843,00
|848,00
|867,00
|872,00
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