1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Halen görevde 26 öğretmen terörden gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, halen görevde olan 26 öğretmen gözaltına alındı.
 06 Kasım 2020 10:44
+Aa- Yazdır
Halen görevde 26 öğretmen terörden gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, halen görevde olan 26 öğretmen gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir görüşte olup, halen İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda ve özel eğitim-öğretim kurumlarında görev yapan, örgütsel eylem, etkinliklere katılım yaptığı tespit edilen, haklarında ihbar, açık teşhis bulunan, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan aramalarda ele geçirilen materyallerde parmak izi tespit edilen şüphelilerin yakalanabilmesi ve suç unsuru malzemelere ulaşılabilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkartılan 29 şüpheliden 26'sı yakalandı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette götürülürken, ev ve iş yerlerinde aramalar sürüyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Elebaşı Duran Kalkan'ın medya işlerini yapan terörist yakalandı
07 Kasım 2020 10:29		 Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
06 Kasım 2020 22:58
FETÖ firarisi Çanakkale'de operasyonla yakalandı
06 Kasım 2020 22:29		 4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
06 Kasım 2020 20:20
15 Temmuz'da Samandıra Gişeleri'ndeki olaylara ilişkin davada karar
06 Kasım 2020 18:42		 Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 6 kişi serbest
06 Kasım 2020 18:06
Akıncı Üssü davasında karar 26 Kasım'da açıklanacak
06 Kasım 2020 18:04		 Üsküdar Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davasında yeni karar
06 Kasım 2020 17:16
Antalya'da FETÖ operasyonunda aranan 2 kişi tutuklandı
06 Kasım 2020 16:51		 FETÖ'ye mahrem yapılanma operasyonu: 24 gözaltı
06 Kasım 2020 15:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:29 - Elebaşı Duran Kalkan'ın medya işlerini yapan terörist yakalandı10:28 - Ankara'da 2 hekim koronadan vefat etti10:25 - Bulgar turistler, Edirne'de aspirin satışlarını yüzde 84 artırdı10:12 - Aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri haftaya yapılacak10:02 - Tefecilikle 70 kişiyi mağdur ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı10:01 - Cihan Terzi BM Bütçe ve İdare Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildi
09:45 - 'Fikri iktidar' için Yeni Sanat Vakfı09:30 - 3 hafta önce belgeseli çekilmişti, koronavirüse yenik düştü09:29 - 112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza09:27 - Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı09:21 - Depremden sonra prefabrik evlere talep arttı09:09 - Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı
09:07 - Hastane görevlisi, ölünün cebinden çek çaldı09:00 - ABD seçim sonuçlarında tansiyon yükseliyor09:00 - İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede08:57 - Yerel marketlerde WhatsApp atağı08:53 - Yüz yüze sınavların detayları belli oldu
08:44 - 30 milyar TL'lik alışveriş çılgınlığı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Esnek çalışma'ya Cumhurbaşkanı freni
'D vit seviyesi 80-100 olanlar, koronayı hafif geçiriyor'
Kasten işlenmeyen suçlardan dolayı 6 yıl hapis alan kişinin memuriyete son verilebilir mi?
Başkent'te cinnet geçiren baba ailesini katletti
FETÖ'yü tasfiye eden Kosova Cumhurbaşkanına operasyon
MEB'den, rehber öğretmenlerin ek dersine dair görüş yazısı
İstifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
Yüz yüze sınavların detayları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aşkın Celladı 1
Tayyar 3
Sözleşmeli personel 2
Seyyanen 2
tersiyer 1
ambargo koymak 3
refah devleti 1
tünel-i bahri 1
az gidip uz gidip bir arpa boyu yol alamamak 1
Hastalık ve refakat izni 1
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam