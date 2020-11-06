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Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü

Samsun'un Atakum ilçesinde motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.
 06 Kasım 2020 10:51
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Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü

Samsun'un Atakum ilçesinde motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

İlçenin Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Mert Kaplan yönetimindeki 55 AEJ plakalı motosiklet, refüjdeki ağaca çaptı.

Kazada motosiklette bulunan Sümeyye Akyürek olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü de 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
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