Kasım ayı burs ve krediler hesaplara yatmaya başladı
|06 Kasım 2020 11:06
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Kasım tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.
TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Kasım, "2" olanlar 7 Kasım, "4" olanlar 8 Kasım, "6" olanlar 9 Kasım, "8" olanlar ise 10 Kasım'da ödemelerini alabilecek.
Sevgili gençler, Kasım ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim.Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 6, 2020
Yeni başvuru yapacak arkadaşlarımız için ise son 2 gün, unutmayalım.😉 pic.twitter.com/5ZHZUju1Sx
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