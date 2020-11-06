TESK'ten 'ustalık belgesi' olmadan çilingirlik yapanlara karşı uyarı
|06 Kasım 2020 10:43
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ustalık belgesi olmadan ikinci bir iş olarak anahtarcılık ve çilingirlik yapanların güvenlik zafiyetlerine neden olabileceğini belirterek, "Vatandaşlarımız ev ve iş yerlerinin kilit değişiminde ve anahtar çoğaltma işlemlerinde mutlaka Oda kaydı olan, ustalık belgesi bulunan anahtarcı esnafını tercih etmeli." ifadesini kullandı.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, işin ehli olmayan kişiler tarafından verilen çilingirlik hizmetlerinin, meslek erbabının en büyük sorunu olduğunu bildirdi.
Vatandaşların ev ve iş yerlerinin kilit değişiminde ve anahtar çoğaltma işlemlerinde mutlaka Oda kaydı olan, ustalık belgesi bulunan ve işini layıkıyla yapan anahtarcı esnafını tercih etmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Özellikle internet üzerinden ulaştıkları, mobil çalışarak kilit değiştirenlere ya da ek iş olarak anahtarcılık yapanlara itibar edilmemeli. Öte yandan, ek faaliyet olarak kayıt dışı anahtarcılık ve çilingirlik yapanlara yönelik denetimler artırılmalı." uyarısında bulundu.
Palandöken, anahtar çoğaltma makinelerinin, mesleği yapanlara zimmetli olarak verilmesi gerektiğini de kaydetti.
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