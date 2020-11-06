Gözaltına alınan öğretim görevlisi FETÖ'nün mahrem imamı çıktı
|06 Kasım 2020 11:24
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Konya'da gözaltına alınan ve "mahrem imam" olduğu ileri sürülen zanlının, Konya Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğu belirlendi.
Ankara'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "mahrem imam" olduğu ileri sürülen 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından, Konya'da öğretim görevlisi olduğu öğrenilen R.Ö. (33) gözaltına alındı.
Terör örgütü üyelerince jandarma içerisine yerleştirilmiş personele mahrem imamlık yaptığı iddia edilen R.Ö'nün evindeki aramada, dijital materyallere el konuldu.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilecek.
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