Üç belediye başkanının Kovid-19 testleri pozitif çıktı
|06 Kasım 2020 19:36
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Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. İbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dostlar bugün itibarı ile Covid- 19 testim pozitif çıktı. Semptomlarım devam ediyor onun için telefonlara bakamıyorum. Lütfen uyarılara dikkat edelim. Sağlıklı günlerde buluşmak dileği ile" sözlerini paylaştı.
Öte yandan Adıyaman'ın Samsat ve Tut ilçe belediye başkanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı.
Geçen hafta Gaziantep'teki bir hastanede kalp ameliyatı olan Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç'ın yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kılıç'ın tedavisi Gaziantep'teki özel hastanede sürüyor.
Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'ın da Devlet Hastanesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Evinde karantinaya alınan Fırat'ın tedavisine başlandı.
Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Başkan Fırat, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
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