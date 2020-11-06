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Mesleki eğitimde AR-GE merkezlerine 10 milyon TL başlangıç desteği

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: AR-GE merkezlerimizin mevcut durumunu ve 2021 yılı hedeflerini hep birlikte değerlendirdik. AR-GE merkezlerimize başlangıç desteği olarak 10 milyon TL destek sağladık
 06 Kasım 2020 11:41
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Mesleki eğitimde AR-GE merkezlerine 10 milyon TL başlangıç desteği

- Mesleki eğitimde üretim kapasitesini fikri mülkiyete yönlendirmek için 21 ilde 40 AR-GE merkezi kuran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu merkezlere 10 milyon TL başlangıç desteği sağlayacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleki eğitimde üretim kapasitesini fikri mülkiyete yönlendirmek için 21 ilde 40 AR-GE merkezi kurulduğunu anımsattı. Özer, söz konusu 21 ilin milli eğitim müdürü ve 40 AR-GE merkezi yöneticisinin katılımıyla merkezlerdeki mevcut durum ve atılacak adımları değerlendirdikleri bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Toplantıya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu ve daire başkanlarının da katıldığını aktaran Özer, kurulan AR-GE merkezlerinin mesleki eğitimde fikri mülkiyet kültürünün yaygınlaşması için atılan çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bu merkezlerde patent, faydalı model, tasarım ve marka üretim ve tesciline odaklanıldığını ifade eden Özer, şöyle devam etti:

"Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz bünyesinde sürecin koordinasyonunu yapan Fikri Mülkiyet Ofisini kurduk. Bu birim mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarımızda fikri mülkiyet çalışmalarını koordine ediyor. Yaptığımız toplantıda AR-GE merkezlerimizin mevcut durumunu ve 2021 yılı hedeflerini hep birlikte değerlendirdik. AR-GE merkezlerimize başlangıç desteği olarak 10 milyon TL destek sağladık."

- Tescilde yeni hedef 250 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili

Fikri mülkiyet konusunun eğitim ile ekonominin birbirini desteklediği en önemli arayüz olduğunun altını çizen Özer şunları söyledi:

"Yöneticilerimizle yaptığımız değerlendirmede aldığımız karar doğrultusunda tüm AR-GE merkezlerimiz fikri mülkiyete odaklanan projeler geliştirecekler ve 2020 yılının sonuna kadar Bakanlığımıza gönderecekler. 2021 yılı ocak ayında AR-GE merkezlerimizin hazırladıkları projeleri değerlendireceğiz ve gerekli destekleri sağlayacağız. Bildiğiniz gibi 2019-2020 eğitim-öğretim yılında mesleki eğitimde ana temayı fikri mülkiyet olarak belirlemiş ve bu kapsamda 100 tescil hedefi koymuştuk. Özellikle Kovid-19 salgını kapsamında mesleki eğitimde tasarım ve üretim kapasitesinin artması bu hedefe kısa sürede ulaşmamızı sağladı. 2019 yılında 12 patent ve 8 faydalı model, 2020 yılında ise 103 tasarım ve 19 marka tescili aldık. Dolayısıyla toplam 142 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili alarak hedefimizi yaklaşık yüzde 40 aşmış olduk."

AR-GE merkezlerine sağlanacak desteklerle hedefin güncellendiğinin altını çizen Özer, "Artık 2021 yılı için hedefimiz 250 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili. Süreci takip ederek ve gerekli destekleri sağlayarak bu hedefimize de ulaşacağımıza inanıyorum. Süreci başarılı bir şekilde koordine eden ve destek veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu'na, il yöneticilerimize, okul yöneticilerimize, AR-GE merkez yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
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