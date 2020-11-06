7 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı

BALIKESİR

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kozören Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu aktarılan açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Kozören'de 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı bildirildi.

KÜTAHYA

Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Pazarlar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Sofular köyünde, pozitif vaka ile temaslı sayısının arttığı belirtildi.

Salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla ek tedbirler alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sofular köyüne giriş çıkışın 15 gün süreyle kapatılmasına, ilçe merkezine ve çevre köylere taşımalı eğitime giden öğrencilerin eğitimine 15 gün ara verilmesine, Sofular İlkokulunun eğitim-öğretimine ara verilmesine, kahvehanelerin faaliyetlerinin durdurulmasına, köyde faaliyet gösteren tekstil atölyesinin karantina süresince kapatılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında kanunun ilgili maddesi gereğince adli işlem yapılacağı kaydedildi.

HATAY

Hatay'da 7 ev karantinaya alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 7 evde, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Buna göre, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ilçede Özeri, Yeşilköy ve Kışlalar mahallelerindeki 7 evin 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

KONYA

Konya'nın Bozkır ilçesinde 14 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bozkır Kaymakamlığından yapılan açıklamada "Bozkır ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde son zamanlarda artış gösteren Kovid-19 vaka ve temaslı sayılarımız nedeniyle Hisarlık (Büyük Hisarlık) Mahallemizde 14 konutta karantina uygulanmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Karantinaya alınan evlerin emniyet şeridi ile çevreleneceği ve vatandaşların ihtiyaçlarının Bozkır vefa destek grupları ile muhtarlık tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu kararlara uymayanlara ve kolluk kuvvetlerinin işini yapmasına engel olanlara, idari para cezası dışında yasal işlem de uygulanacağı vurgulandı.

ADIYAMAN

Öte yandan Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 133 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 133 ev karantinaya alındı.

SİNOP

Sinop'ta bir köy ile mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rastlanılması üzerine karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 vakaları görülen merkeze bağlı Yalı köyünde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, köye giriş ve çıkışların güvenlik güçlerince kapatıldığı ve sağlık ekiplerince tarama çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Ayancık ilçesinde ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Aşağıköy Merkez Mahallesi'nde, 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

SAKARYA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadele kapsamında son günlerde vakaların yoğunlaşması üzerine ilçeye bağlı Kazımiye Mahallesi Yukarı Sokak'ın bugünden itibaren 10 gün süreyle karantinaya alındığını bildirdi.

Vali Kaldırım, salgınla mücadelede tedbirlerin artarak devam edeceğini ve başarının kurallara uymakla sağlanacağını kaydetti.