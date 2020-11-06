Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz. İnşallah kasım, aralık aylarında da bu performansın devamının gelmesini bekliyoruz." dedi.

Bakan Varank, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde MAV Elyaf Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, il programlarında kendisini en çok heyecanlandıran şeylerin, sahada yatırımcıyla, emekçiyle doğrudan bir araya gelmek olduğunu söyledi.

Sanayinin dinamizminin yerinde görüldüğünde, açıklanan ihracat rekorlarının ardındaki emeği, alın terini ve özverili çalışmayı çok daha iyi anlayabildiklerini belirten Varank, "Açılan her yeni fabrika bulunduğu yerin istihdam ve ihracat potansiyeline sunduğu katkının yanında aslında Türkiye'nin sanayi altyapısını da besliyor ve zenginleştiriyor." diye konuştu.

Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye'nin, vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte emsallerinden ayrıştığını ifade eden Varank, şöyle devam etti:

"Bakın sadece son 6 ayda, bizzat benim katıldığım programlarda hangi yatırımlar hayata geçti, kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın döneminin en kritik ihtiyaçlarından olan yoğun bakım solunum cihazımızı rekor sürede seri üretim bandından indirdik. Türkiye'nin Otomobili Fabrikası'nın temellerini Gemlik'te attık. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'mızın, makine sektöründeki 10 projesine destek vermeye başladık.Bu sayede makine alanında dışa bağımlılığımızı azaltacak yaklaşık 1 milyar liralık sabit yatırımın önünü açtık."

- "Dışarıdan bakıp da 'terzihane açtılar' demesinler"

Varank, Gebze'de, Bursa'da, Malatya'da, Erzurum'da ve Diyarbakır'da fabrikalar açtıklarını, yeni merkezlerin ve projelerin temellerini attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hele bir Gaziantep tecrübemiz var ki; bu konuya değinmeden olmaz. Biliyorsunuz bu sene Teknofest'i Gaziantep'te düzenledik. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, son dönemde üretime başlayan 300 fabrikanın resmi açılışını yaptık. Sadece Gaziantep değil, Türkiye ekonomisi açısından bu büyük ve önemli tören öylesine dikkat çekti ki muhalefet partileri bu törene nasıl saldıracağını bilemedi. Açtığımız, yüzlerce binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayan devasa tesislere lokanta, eczane ve market dediler. Biz bu tesislerin ne olduğunu kendilerine tek tek gösterdik. Bugün de devasa bir fabrikanın açılışını yapıyoruz. Bu töreni içeride yaptık neden; dışarıdan bakıp da 'terzihane açtılar' demesinler diye bu muhteşem fabrikayı içeride açıyoruz. Çünkü şunu anlayamıyorlar; burada Gülsan Holding var. Biraz önce sordum 'siz ne zaman iş hayatına atıldınız' diye. '1940'lı yıllarda iş hayatına başladık' dediler. Sadece Antep'te 5 fabrikaları var. Bugün yeni fabrikayı Tekirdağ'da açıyorlar. Yani muhalefet bir firmanın birden fazla fabrikasının olabileceğini akıl dahi edemiyor."

Gaziantepli Gülsan Holding'in Gaziantep dışındaki ilk fabrikasının resmi açılışını gerçekleştirmenin de kendilerine nasip olduğunu ifade eden Varank, MAV Elyaf Fabrikası için 95 milyon avroluk yatırım yapıldığını ve şu anda 140 kişinin istihdam edildiğini dile getirdi.

Fabrikada yılda 36 bin ton Non-woven kumaş üretileceği bilgisini veren Varank, "Bu kumaşlar; maske, tulum, önlük, bebek bezi ve hasta bezi gibi ürünlerin temel girdisi. Yani salgınla birlikte stratejik hale gelmiş temel bir üründen bahsediyoruz. Sadece bu fabrikamız, 56 ülkeye ulaşıp, yılda 35 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyor. Türkiye; Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da, non-woven kumaş üretiminde önemli bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor. Ben Gülsan Holding'e, Tekirdağ'a ve ülkemize bu kritik yatırımı kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Bol bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin salgınla mücadelede pek çok ülkeden pozitif ayrıştığının altını çizen Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tabii burada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sunduğu esneklik ve hızlı harekete geçebilme kabiliyeti bizim en büyük avantajımız oldu. Oldukça zorlu geçen nisan ayının ardından, hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Reel sektör, her türlü şoka karşı dayanıklılığını gösterdi, yüz akımız oldu. Halihazırda büyümenin öncü göstergeleri gayet olumlu bir seyre sahip. Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, eylül ekim aylarında, salgının tüm yaralarını sardı. Üretim çarkları, marta, yani salgın öncesi döneme göre bile daha hızlı dönüyor. Sanayide siparişler, kapasite kullanımı, yatırımlar ve ihracat artıyor. Şunu çok net söyleyebilirim. Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz. İnşallah kasım, aralık aylarında da bu performansın devamının gelmesini bekliyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOBİ'lerin enerji verimliğini güçlendirecek bir projemiz de olacak. Bu kapsamda önümüzdeki 3 yıllık süreçte, Trakya Bölgesi'ndeki 350 KOBİ'nin enerji verimliliğini iyileştirip, rekabetçiliklerini artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Varank, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde MAV Elyaf Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünyada olup bitenleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Avrupa'daki son dönem kısıtlamaların lojistik ve dış talep kanallarıyla Türkiye'yi de etkileyebileceğini belirten Varank, "İnşallah oradaki kapanmalar bizi çok olumsuz etkilemez. Tabii bu bizim kontrolümüzde değil. Dış dünyayla irtibat halindeyiz. İhracatımız tabii ki bunlara bağlı. Ancak şundan emin olun lütfen. Bizim en temel önceliğimiz Türk sanayisinin gücünü her daim muhafaza etmenin yollarına bakmak." diye konuştu.

Varank, gelecek dönemde Tekirdağ gibi sanayi merkezlerini daha da güçlendirmenin peşinde olacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Burası çok özel bir coğrafyaya sahip. Kara, deniz, demir ve hava yolu ulaşımının hepsi Tekirdağ'da mevcut. İstanbul ve Avrupa'ya yakınlığınız, tüm yatırımcılar için çok cazip imkanlar sunuyor. 14 Organize Sanayi Bölgesi ile Bursa'dan sonra Türkiye'de ikinci sıraya sahip. Bu OSB'lerin 10'u 18 yıllık iktidarımızda kuruldu ve biz bu OSB'ler için cari fiyatlarla 1 milyar liranın üzerinde kredi kullandırdık. Yine bu sene Ergene 1, Ergene 2 ve Çorlu OSB'lerine yaklaşık 14 milyon lira aktardık. Ayrıca Ergene Havzası'ndaki Derin Deniz Deşarjı ile Kolektör Hattı'na da 16,5 milyon lira verdik."

Yıllarca bölgede özellikle yerel yönetimlerden kaynaklanan vahşi bir saniyeleşme oluştuğuna dikkati çeken Varank, "Biz bu saniyeleşmeyi İstanbul OSB'ler ile birleştirdik ve burada sağlıklı sanayileşme olsun, altyapıda sağlıklı yatırımlar olsun, buradaki sanayicimiz artık çevreyi kirletmesin, buradaki sanayi atıkları sağlıklı şekilde arıtıldıktan sonra denize deşarj edilsin diye tüm bu yatırımları yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de gerekli işlemleri başlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde özellikle kara boru hattından ilk arıtılmış suların Marmara Denizi'nin derinlerine deşarj edilmesini başlatmak istiyoruz. Bu da Trakya'mızda önemli bir temizlik sağlayacak. Biz bunu çok önemsiyoruz."

Tekirdağ'da sanayi sicil kayıtlarına göre 2 bin 857 işletme olduğunu, kentin Türkiye'de en fazla sanayiciye sahip 12. il olduğunu ve hemen hemen her sektörde üretim yapabildiğini vurgulayan Varank, "Ekim ayı ihracat rakamlarına da baktım. 101 milyon dolarlık ihracatla, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8'lik bir ihracat artışı gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Ayrıca yatırım iştahınız da çok güçlü. İlk 9 ayda özel sektörün Tekirdağ'daki 5 milyar liralık yatırımına teşvik vermişiz. Tekirdağ'ın potansiyelini ileri taşıyacak projelere de hız vereceğiz." dedi.

Varank, Kalkınma Ajansı aracılığıyla Çerkezköy OSB'ye bir dijital dönüşüm merkezi kuracaklarını dile getirdi.

Bu merkezin hem sanayicilere danışmanlık hizmeti vereceğini hem de OSB'deki meslek lisesinin müfredatına katkı sunacağını anlatan Varank, ilk aşamada 100 firmanın dijital dönüşüm seviyesinin test edileceğini ifade etti.

- "13 milyon liralık bir kaynağı bölgeye aktarıyoruz"

Varank, orta vadeli hedeflerinin ise burada 20 bin kişiye eğitim verilmesi olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"6 milyon liralık bu yatırımın 2021'in ilk yarısında faaliyete geçmesini planlıyoruz. KOBİ'lerin enerji verimliğini güçlendirecek bir projemiz de olacak. Bu kapsamda önümüzdeki 3 yıllık süreçte, Trakya Bölgesi'ndeki 350 KOBİ'nin enerji verimliliğini iyileştirip, rekabetçiliklerini artırmayı hedefliyoruz. Gençlerin ve kadınların istihdama katılımını çok önemsiyoruz. Bu sene başlattığımız Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'yla 13 milyon liralık bir kaynağı bölgeye aktarıyoruz. Seracılık ve kırsal kalkınma projelerinde kullanılacak bu kaynak 365 dezavantajlı kadın ve gencimizin istihdamına vesile olacak. Yine, Trakya'nın tarımsal kabiliyetlerini zenginleştirmek üzere Milli Hibrit Tohum Geliştirme Projesi'ni başlattık. Bölgede faaliyet gösteren tohum firmalarıyla Namık Kemal Üniversitesini bir araya getirdik. Ortak bir şirket kuruldu. Ar-Ge çalışmalarına hız verildi. 13 milyon liralık yatırımla bölgenin, tohum ıslahı ve ticarileştirilmesi alanında önemli bir merkez haline gelmesini sağlayacağız."

Açılış törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Abdullah Nejat Koçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu da katıldı.