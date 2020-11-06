1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ'ın savunması istendi

İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulu, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan, iddialarıyla ilgili savunmasını istedi
 06 Kasım 2020 11:54
+Aa- Yazdır
Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ'ın savunması istendi

- İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan, iddialarıyla ilgili savunması istendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki "FETÖ'cü" iddialarının ardından parti teşkilatlarından iletilen Özdağ'ın ihracına yönelik dilekçeleri değerlendirerek, Özdağ'ı Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

Bu gelişmenin ardından Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Meclis Disiplin Kurulu'ndan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu toplandı ve Özdağ'a ilişkin dosyayı görüştü.

Özdağ'dan iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını veren Kurul, bu kararı Özdağ'a tebliğ etti.

Tüzüğe göre, Özdağ tebliğin kendisine ulaşmasının ardından 7 gün içerisinde yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü cevap verebilecek.

Kurul, savunmaya göre tekrar toplanarak, Özdağ hakkındaki kararını verecek.

- Disiplin süreci başlatıldı

Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Daha sonra parti teşkilatları, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek, Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini istemişti.

Genel Başkan Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek, Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.

Özdağ, yaptığı açıklamada, "Bana karşı işletilen disiplin süreci, İYİ Parti Disiplin Yönetmeliği'ne göre ilerleyen bir hukuki süreç değil, siyasal kampanya çerçevesinde 'vahşi Batı'daki siyasal linç' ilkelerine göre gelişmiştir ve bu kabul edilebilir değildir." açıklamasını yapmıştı.

Ümit Özdağ, disipline sevk edilmesine neden olan konunun, "katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı'nın Kazakistan'da FETÖ tarafından kurulan bir STÖ'nün başkan yardımcılığı konusuna açıklık getirmesini istemesi" olduğunu ifade etmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk : 3,5 milyon kişiye kısa çalışma ödeneği uygulaması yaptık
07 Kasım 2020 04:46		 Ceza Muhakemesi Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemeleri Hakkında Yönetmelik
07 Kasım 2020 03:45
Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik
07 Kasım 2020 03:43		 Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik
07 Kasım 2020 03:41
7 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
07 Kasım 2020 00:02		 Bakan Selçuk: İşsizlik Sigortası Fonu'nun doğru kullanılmadığı gibi bir durum söz konusu değil
06 Kasım 2020 23:50
Bakan Varank: Milli Hibrit Tohum Geliştirme Projesi'ni başlattık
06 Kasım 2020 21:30		 Bir AK Partili vekilin daha testi pozitif çıktı
06 Kasım 2020 21:16
'Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok'
06 Kasım 2020 21:14		 Joe Biden 3 eyalette, Trump ise sadece 1 eyalette önde
06 Kasım 2020 20:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:32 - Müdafi görevlendirme işlemine yeni kurulan barolar da dahil edildi10:30 - Davetsiz misafiri tilkiyi her gün elleriyle besliyor10:29 - Elebaşı Duran Kalkan'ın medya işlerini yapan terörist yakalandı10:28 - Ankara'da 2 hekim koronadan vefat etti10:25 - Bulgar turistler, Edirne'de aspirin satışlarını yüzde 84 artırdı10:12 - Aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri haftaya yapılacak
10:02 - Tefecilikle 70 kişiyi mağdur ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı10:01 - Cihan Terzi BM Bütçe ve İdare Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildi09:45 - 'Fikri iktidar' için Yeni Sanat Vakfı09:30 - 3 hafta önce belgeseli çekilmişti, koronavirüse yenik düştü09:29 - 112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza09:27 - Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
09:21 - Depremden sonra prefabrik evlere talep arttı09:09 - Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı09:07 - Hastane görevlisi, ölünün cebinden çek çaldı09:00 - ABD seçim sonuçlarında tansiyon yükseliyor09:00 - İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede
08:57 - Yerel marketlerde WhatsApp atağı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Esnek çalışma'ya Cumhurbaşkanı freni
'D vit seviyesi 80-100 olanlar, koronayı hafif geçiriyor'
Kasten işlenmeyen suçlardan dolayı 6 yıl hapis alan kişinin memuriyete son verilebilir mi?
Başkent'te cinnet geçiren baba ailesini katletti
FETÖ'yü tasfiye eden Kosova Cumhurbaşkanına operasyon
MEB'den, rehber öğretmenlerin ek dersine dair görüş yazısı
İstifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
Yüz yüze sınavların detayları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hz asiye 3
Hz Ademin çocukluğu 2
ortalama ömür 2
açık ekonomi 1
Seyyanen 2
çanakkale savaşı 3
memur 2
demba ba 1
06.11.2020 fenerbahce vs khimki maçı 1
tersiyer 1
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 61 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak- Güncellendi
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmralı KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 4 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam