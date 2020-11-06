Meteoroloji'den 7 ile kar yağışı uyarısı!
|06 Kasım 2020 11:58
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Sıcaklık ise mevsim normallerinin altına düşüyor. İşte yurt genelinde beklenen son durum...
Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri geldi. Ve sonunda kar yağışı uyarısı yapıldı. Tüm Türkiye'de uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı etkili oluyordu. 7 ilde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da aralıklı sağanağın yanı sıra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisini göstereceği öngörülüyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede rüzgarın kuzeyden hafif, aralıklı orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 5, Kars ve Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzincan'da 8, Tunceli'de 10 ve Iğdır'da 11 derece olarak ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 16, Iğdır'da 15, Erzincan'da 12, Ağrı'da 10, Kars ve Ardahan'da 9, Erzurum'da 8 derece olacağı tahmin ediliyor.
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