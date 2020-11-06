1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konut kredilerinin yarıdan fazlası 4 ilde

Bankalarca kullandırılan konut kredileri 9 ayda yaklaşık 80 milyar lira artarak 280 milyar liraya yaklaşırken, kredilerin yüzde 52,5'i İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da kullanıldı-
 06 Kasım 2020 12:04
+Aa- Yazdır
Konut kredilerinin yarıdan fazlası 4 ilde

- Bankacılık sektörünün avantajlı faiz imkanı ve uygun ödeme koşulları, konut kredilerini tarihi yüksek seviyelerine taşırken, yılın 9 aylık döneminde kredi bakiyesi yaklaşık 80 milyar liralık artışla 280 milyar liraya dayandı. Konut kredilerinin yarısından fazlası da Türkiye'nin en büyük 4 ilinde kullanıldı.

AA muhbirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre Türk bankacılık sektörünün eylül sonu itibarıyla kullandırdığı konut kredileri bakiyesi 277,3 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl sonunda 199 milyar lira seviyesinde olan konut kredi bakiyesi, 9 aylık dönemde yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi.

Konut kredilerinin yarıdan fazlası İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da kullandırıldı. İstanbul yüzde 28,7'lik pay ve 79,7 milyar liralık kredi bakiyesi ile konut kredilerinde aslan payını aldı. İstanbul'u yüzde 12,1'lik oran ve 33,6 milyar liralık kredi ile Ankara, yüzde 7,8'lik pay ve 21,6 milyar liralık kredi ile İzmir, yüzde 3,9'luk pay ve 10,7 milyar liralık kredi ile Bursa takip etti. Böylece toplam konut kredilerinin yüzde 52,2'si olan 145,6 milyar liralık kısım Türkiye'nin en büyük 4 ilinde kullandırıldı.

Konut kredi bakiyesinin en az olduğu il ise 104,5 milyon lira ile Bayburt oldu. Bu ili 147,5 milyon lira ile Ardahan, 212,6 milyon lira ile Gümüşhane, 228,2 milyon lira ile Muş ve 234,2 milyon lira ile Tunceli izledi.

- Kredi artışı en fazla Kilis'te

Konut kredi bakiyesinin 9 aylık dönemde en fazla artış gösterdiği il yüzde 60 ile Kilis oldu. Kilis'te eylül sonu itibarıyla kullanılan konut kredileri bakiyesi 261,5 milyon lira yükseldi. Kilis, yüzde 59,5 ile Elazığ, yüzde 58,7 ile Aksaray, yüzde 56,7 ile Muş ve yüzde 55,3 ile Iğdır takip etti.

Aynı dönemde konut kredi bakiyesinde artışın en az olduğu ile yüzde 23,5 ile Çankırı oldu. Bu ili yüzde 23,8 ile Hakkari, yüzde 25,2 ile Tunceli, yüzde 27 ile Bartın ve yüzde 29,7 ile Ardahan izledi.

- Konut kredi bakiyesi 1 milyarı aşan il sayısı 40'a yükseldi

Konut kredi bakiyesi 1 milyar lirayı aşan il sayısı geçen yıl sonunda 31 iken, bu yılın eylül sonunda bu sayı 40'a ulaştı. Kredi bakiyesi 1-2 milyar lira arasındaki il sayısı 19, 3-4 milyar lira arası olan il sayısı 12, 5-10 milyar lira arası olan il sayısı 5 ve 10 milyar lira üzeri olan il sayısı da 4 olarak kayıtlara geçti.

Aralık 2019 ve Eylül 2020 itibarıyla illerin konut kredi bakiyeleri ve 9 aylık yüzde değişimleri ve farkları (Bin TL) şöyle:

İl

Aralık 2019 Konut kredisi

Eylül 2020 Konut kredisi

Yüzde Değişim

9 aylık fark

İstanbul

58.317.397

79.653.220

36,6

21.335.823

Ankara

23.335.802

33.581.376

43,9

10.245.574

İzmir

15.319.324

21.632.232

41,2

6.312.908

Bursa

7.623.077

10.723.184

40,7

3.100.107

Antalya

6.702.576

8.824.876

31,7

2.122.300

Kocaeli

5.338.552

7.619.566

42,7

2.281.014

Adana

4.985.940

6.611.744

32,6

1.625.804

Mersin

4.364.789

6.046.997

38,5

1.682.208

Gaziantep

3.607.072

5.154.124

42,9

1.547.052

Manisa

3.564.743

4.725.010

32,5

1.160.267

Tekirdağ

3.424.611

4.665.424

36,2

1.240.813

Konya

3.135.550

4.545.723

45,0

1.410.173

Kayseri

2.846.325

4.137.830

45,4

1.291.505

Aydın

2.772.570

3.815.521

37,6

1.042.951

Eskişehir

2.654.443

3.659.710

37,9

1.005.267

Balıkesir

2.559.905

3.629.184

41,8

1.069.279

Denizli

2.601.719

3.542.523

36,2

940.804

Muğla

2.590.493

3.530.969

36,3

940.476

Hatay

2.303.115

3.198.382

38,9

895.267

Samsun

2.244.783

3.191.777

42,2

946.994

Diyarbakır

2.291.566

3.119.841

36,1

828.275

Sakarya

1.678.508

2.282.805

36,0

604.297

Şanlıurfa

1.378.898

1.947.733

41,3

568.835

Kahramanmaraş

1.438.141

1.906.951

32,6

468.810

Malatya

1.170.974

1.737.004

48,3

566.030

Ordu

1.169.532

1.714.043

46,6

544.511

Çanakkale

1.213.560

1.684.683

38,8

471.123

Trabzon

1.061.182

1.599.616

50,7

538.434

Sivas

1.067.326

1.535.708

43,9

468.382

Zonguldak

1.050.066

1.493.169

42,2

443.103

Afyonkarahisar

1.026.801

1.481.435

44,3

454.634

Erzurum

980.275

1.390.107

41,8

409.832

Çorum

984.664

1.361.821

38,3

377.157

Tokat

924.013

1.235.610

33,7

311.597

Edirne

837.812

1.230.560

46,9

392.748

Kırklareli

838.298

1.209.304

44,3

371.006

Elazığ

753.013

1.201.022

59,5

448.009

Kütahya

856.578

1.143.973

33,6

287.395

Van

696.608

1.080.200

55,1

383.592

Giresun

721.539

1.061.383

47,1

339.844

Isparta

666.768

973.456

46,0

306.688

Kastamonu

668.985

926.332

38,5

257.347

Bolu

696.200

917.780

31,8

221.580

Adıyaman

631.446

872.456

38,2

241.010

Amasya

656.212

866.417

32,0

210.205

Yalova

594.103

863.394

45,3

269.291

Uşak

617.862

856.153

38,6

238.291

Osmaniye

630.229

851.855

35,2

221.626

Aksaray

534.956

849.135

58,7

314.179

Kırıkkale

627.738

841.138

34,0

213.400

Yozgat

562.371

802.804

42,8

240.433

Düzce

567.328

789.961

39,2

222.633

Mardin

525.584

781.480

48,7

255.896

Niğde

537.921

778.991

44,8

241.070

Rize

520.333

756.694

45,4

236.361

Bilecik

525.016

697.159

32,8

172.143

Karabük

487.862

694.215

42,3

206.353

Karaman

475.793

683.937

43,7

208.144

Kırşehir

435.584

600.558

37,9

164.974

Nevşehir

414.148

594.632

43,6

180.484

Burdur

405.224

574.610

41,8

169.386

Batman

373.583

548.655

46,9

175.072

Sinop

384.751

539.116

40,1

154.365

Artvin

369.956

499.055

34,9

129.099

Çankırı

400.757

495.102

23,5

94.345

Erzincan

328.184

483.750

47,4

155.566

Bartın

358.002

454.683

27,0

96.681

Kars

332.440

438.293

31,8

105.853

Bitlis

275.576

395.565

43,5

119.989

Ağrı

253.645

364.874

43,9

111.229

Şırnak

228.024

329.573

44,5

101.549

Siirt

224.182

317.405

41,6

93.223

Iğdır

186.432

289.587

55,3

103.155

Hakkari

226.942

280.998

23,8

54.056

Kilis

163.417

261.456

60,0

98.039

Bingöl

164.121

237.930

45,0

73.809

Tunceli

187.075

234.201

25,2

47.126

Muş

145.675

228.233

56,7

82.558

Gümüşhane

143.673

212.643

48,0

68.970

Ardahan

113.746

147.477

29,7

33.731

Bayburt

70.843

104.490

47,5

33.647
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Depremden sonra prefabrik evlere talep arttı
07 Kasım 2020 09:21		 Riskli alanlarda en çok kira yardımı yapılan iller belli oldu
05 Kasım 2020 10:42
Fırsatçı izleniyor emlakçı teyakkuzda
05 Kasım 2020 08:03		 Bankalardan kasım ayına özel kampanya
04 Kasım 2020 16:40
TOKİ, depremlerde afetzedenin yanında
04 Kasım 2020 07:20		 Riskli yapı süreci nasıl yürütülecek?
03 Kasım 2020 20:46
Depremden etkilenen banka müşterilerine kolaylık sağlanacak
03 Kasım 2020 16:46		 DASK'lı konut sayısı 1 yılda 300 bin arttı
03 Kasım 2020 08:16
Pandemide yabancıya konut satışında Türkiye öne çıktı
02 Kasım 2020 22:11		 Fırsatçılar işbaşında: Kiralar 1 günde 500 TL arttı
02 Kasım 2020 08:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:32 - Müdafi görevlendirme işlemine yeni kurulan barolar da dahil edildi10:30 - Davetsiz misafiri tilkiyi her gün elleriyle besliyor10:29 - Elebaşı Duran Kalkan'ın medya işlerini yapan terörist yakalandı10:28 - Ankara'da 2 hekim koronadan vefat etti10:25 - Bulgar turistler, Edirne'de aspirin satışlarını yüzde 84 artırdı10:12 - Aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri haftaya yapılacak
10:02 - Tefecilikle 70 kişiyi mağdur ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı10:01 - Cihan Terzi BM Bütçe ve İdare Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildi09:45 - 'Fikri iktidar' için Yeni Sanat Vakfı09:30 - 3 hafta önce belgeseli çekilmişti, koronavirüse yenik düştü09:29 - 112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza09:27 - Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
09:21 - Depremden sonra prefabrik evlere talep arttı09:09 - Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı09:07 - Hastane görevlisi, ölünün cebinden çek çaldı09:00 - ABD seçim sonuçlarında tansiyon yükseliyor09:00 - İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede
08:57 - Yerel marketlerde WhatsApp atağı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Esnek çalışma'ya Cumhurbaşkanı freni
'D vit seviyesi 80-100 olanlar, koronayı hafif geçiriyor'
Kasten işlenmeyen suçlardan dolayı 6 yıl hapis alan kişinin memuriyete son verilebilir mi?
Başkent'te cinnet geçiren baba ailesini katletti
FETÖ'yü tasfiye eden Kosova Cumhurbaşkanına operasyon
MEB'den, rehber öğretmenlerin ek dersine dair görüş yazısı
İstifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
Yüz yüze sınavların detayları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sulu düdük 1
islamofobia 1
altın denizanası 1
üstteki yazar hakkındaki varsayımın 3
büyük sayılar 1
Her nerede olursan ol 1
skolastik düşünce 1
Esra Erol 1
zeynep hatun 1
işçi 1
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 61 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak- Güncellendi
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmralı KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 4 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam