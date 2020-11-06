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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 4 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi
 06 Kasım 2020 12:24
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 4 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye, 33 milyar 750 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 14,93, 14,94 ve 15,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 16,00, 16,02 ve 16,08 seviyesinde gerçekleşti.

Anadolu Ajansı
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