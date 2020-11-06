Aziz Yıldırım şike davasında beraat etti

Yeniden görülen "Futbolda şike" davasında, hükümlü olarak yargılanan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve eski yönetici İlhan Ekşioğlu ile Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin, "şike ve teşvik primi" suçlarından, delil yetersizliği gerekçesiyle beraatlerine karar verildi. Ayrı dosyadaki 19 sanık da, bu suçlardan beraat etti.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin usulden bozma kararı vermesinin ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan "Futbolda şike" davasının, mahkemenin 16 Temmuz 2020'de verdiği ayırma kararları sonrası iki dosya olarak duruşması yapıldı.

Yargıtay'ın haklarında verilen kararları usulen bozduğu ve dosyası ayrılan 20 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına, Şekip Mosturoğlu, Alaattin Yıldırım ve Sami Dinç katıldı. Eski futbolcu Mehmet Yıldız'ın ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılımı sağlandı. Duruşmada diğer sanıklar ve müdahil taraflar Fenerbahçe Spor Kulübü ile Trabzonspor Kulübü Derneği'ni de avukatları temsil etti.



Sanıklardan teknik direktör ve eski futbolcu Bülent Uygun'un avukatı, müvekkilinin korona virüsüne yakalandığı için duruşmaya gelmediğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı temsilen duruşmaya katıldığını belirten Hasan Akbil, suçtan zarar görme ihtimaline binaen müdahilliklerine karar verilmesini talep etti. Bu talebe karşı çıkan sanık Şekip Mosturoğlu'nun avukatı Naim Karakaya, müşteki ve mağdur sıfatı olmayan Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatının müdahillik talebinin reddine ve salondan çıkartılmasına karar verilmesini istedi. Müdahillik talebini değerlendiren heyet, bakanlık avukatının müdahillik talebini, suçtan zarar görme durumu oluşmadığı gerekçesiyle reddetti.

- Mütalaada 19 kişiye beraat 1 sanığa ise başka bir suçtan ceza istendi

Celse arası mahkemeye gelen evrakların okunmasının ardından duruşmada, esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek yazılı mütalaasını okudu.

Davanın geçmişinin özetlendiği mütalaada, suça dayanak olan dinleme kararlarının usulsüz yapıldığı, ölmüş bir kişi için bile dinleme kararı alındığı ve "örgüt üyeliği" suçundan üyelerin dinlenilemeyeceği bilen kişilerin tüm şüphelileri "örgüt yöneticisi" suçlamasıyla dinlediği, bunun da Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer kanunlara aykırı olarak gerçekleştiği tekrar edildi.

Mütalaada, eski Fenerbahçeli yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve Alaattin Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski futbolcular Bülent Uygun, Cemil Turan, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, Mehmet Yıldız ve Korcan Çelikay'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın, "şike ve teşvik primi" suçlarından, delil yetersizliği gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi talep edildi. Sanıklardan Hakan Karaahmet'in ise, "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

- Karar: 19 beraat, 1 para cezası

Mütalaanın okunmasının ardından karar verileceği belirtilerek, sanıklara son sözleri soruldu. Hazır bulunan sanıkların tümü beraat talep ederken, beyanda bulunan sanık avukatları da mütalaaya uyulmasını ve beraat kararı verilmesini istedi.

Söz alan Trabzonspor Kulubü Derneği avukatı Yeliz Çetinkaya, mütalaaya uyulmamasını ve sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, savcılık mütalaası doğrultusunda 19 sanığın "şike ve teşvik primi" suçlarından, delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine hükmetti. Heyet sanık Hakan Karaahmet'i ise, "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

- Aziz Yıldırım'ın hükümlü olarak yargılandığı dava

Bu duruşmanın ardından mahkemede, dosyası ayrılan, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 hükümlünün yargılandığı dava duruşması gerçekleşti. Bu duruşmaya Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi katıldı. Diğer sanık Selim Kımıl'ı avukatı temsil etti.

Duruşmada Duruşmada diğer sanıklar ve müdahil taraflar Fenerbahçe Spor Kulübü ile Trabzonspor Kulübü Derneği'ni de avukatları da hazır bulundu. Bu duruşmayı da, Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler izledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı bu davada da, müdahilliğine karar verilmesini talep etti ancak bu talebi, suçtan zarar görme ihtimali olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

- "9 yıldır yargılanıyorum"

Mütalaasını okuyan savcı, süreci özetleyerek, bu dava kapsamında hükümlü bulunan Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin, "şike ve teşvik primi" suçlarından delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verilmesini istedi. Mütalaada, sanıklardan Selim Kımıl'ın ise, "tehdit" suçundan cezalandırılmasını ve "konut dokunulmazlığına ihlal" suçundan ise dosyasının ayrılmasını talep etti.

Söz alan hükümlü ve hükümlü avukatları, mütülaaya uyulmasını ve beraat kararı verilmesini istedi. Müdahil Trabzonspor Kulubü Derneği ile müdahillik isteyen Hazine ve Maliye Bakanı avukatları ise, mütalaaya uyulmamasını, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Karar verileceği belirtilerek son sözleri sorulan hükümlülerden Aziz Yıldırım, "9 yıldır yargılanıyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

- Karar

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, savcılık mütalaası doğrultusunda hükümlüler Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin, "şike ve teşvik primi" suçlarından delil yetersizliği gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Diğer hükümlü Selim Kımıl ile ilgili, "tehdit" suçundan 1yıl 8 ay hapis cezası hükmü kuran heyet, bu sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan dosyasının ise ayrılmasını kararlaştırdı.

- Fethi Pekin'den duruşma sonrası açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, mahkeme kararlarını basın mensuplarına değerlendirdi.

Kararların son derece mutlu edici olduğunu ifade eden Pekin, camia olarak 9 yıldır mahkemelerde dertlerini anlattıklarını, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası dava dosyasının ikiye ayrıldığını, bugün ise ayrılan iki dosyanın ard arda görülüp, beraatle sonuçlandığını söyledi.

Pekin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 9 yılı aşkındır Fenerbahçe'ye yaptığı eylemin, tuzağın, kumpasın ve haksız fillerin ortaya çıkmasının, savcılılığın mütalaasında da açık ve net şekilde ifade edildiğini belirterek, "Beklentimiz de buydu. Yargılamanın bu kadar uzun süremsi bir ayıptır. Ama bugün çıkan karar da bu devletimizin son derece düzgün verdiği neticesi son derece olumlu bir karar. Her iki karara da 7 gün içinde itiraz edilmezse kesinleşecek.Savcının mütalaasına değinmek istiyorum. Bir hukuk dersi vermiştir. Son derece yetkin, dolu dolu, baştan beri ifade ettiğimiz her noktaya değinerek, bunun nasıl bir tuzak nasıl illegal yollarla delillerin toplandığı, delillerin düzmece olduğu konularına değinmiştir. Aynı zamanda sanıkların beraatini talep etmiştir. Mahkeme heyeti de neticede sanıkların beraatine karar vermiştir." şeklinde konuştu.

