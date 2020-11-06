Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor
|06 Kasım 2020 13:22
|+Aa- Yazdır
Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimi ile İstanbul, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak tahmin ediliyor.
Van, Hakkari, Ağrı, Şırnak'ın doğusu ve Bitlis'in doğusunda da etkisini sürdürecek sağanağın, Rize, Trabzon, Giresun çevreleri ile Artvin'in kıyı ve Ordu'nun doğu kesimlerinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.
Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Davetsiz misafiri tilkiyi her gün elleriyle besliyor
07 Kasım 2020 10:30
|Ankara'da 2 hekim koronadan vefat etti
07 Kasım 2020 10:28
|3 hafta önce belgeseli çekilmişti, koronavirüse yenik düştü
07 Kasım 2020 09:30
|İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede
07 Kasım 2020 09:00
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
07 Kasım 2020 06:30
|Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turuncu renge büründü
07 Kasım 2020 00:00
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
06 Kasım 2020 23:50
|Vali uyardı: Hasta olduğunu bile bile ziyaret yapan var
06 Kasım 2020 22:52
|Bilim Kurulu Üyesi'nden dikkat çeken uyarı! 'Sakın yapmayın'
06 Kasım 2020 22:45
|Bakan Koca uyardı: Hayatı salgın öncesi gibi yaşamayın
06 Kasım 2020 22:41