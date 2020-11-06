Bakan, depremde hayatını kaybeden adliye çalışanının ailesini ziyaret etti
|06 Kasım 2020 13:24
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'deki depremde yakınlarını kaybeden aileye başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Gül, temaslarda bulunmak için geldiği Çorum'da, İzmir'deki depremde anneleri Arife Yücel'in yanı sıra çocukları Lena ve Vera'yı kaybeden, İzmir Adliyesi çalışanlarından Deniz-Nilay Yücel çifti ile Diren ve Feda'nın ailesi Hüseyin-Emine Yücel çiftini ziyaret etti.
Yavrutuma Mahallesi'ndeki yakınlarının evinde bulunan Yücel ailesinin acısını paylaşan Gül, başsağlığı dileğini iletti.
Ziyarette Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın da yer aldı.
Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda göçük altında kalarak yaşamını yitiren babaanne Arife Yücel (60) ile torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda Yücel'in cenazeleri, Çorum'da toprağa verilmişti.
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