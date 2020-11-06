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DYK kılavuzu yayımlandı. İşte kurs açılabilecek dersler

Milli Eğitim Bakanlığı, yönerge değişikliği sonrasında, DYK kılavuzunu yayımladı. Ortaokulda 7 ve 8. sınıflarda 7 derste, lisede ise 11 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik olarak 14 derste açılabilecek.
 06 Kasım 2020 13:47
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DYK kılavuzu yayımlandı. İşte kurs açılabilecek dersler

Milli Eğitim Bakanlığı, Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzunu yayımladı. Yeni kılavuzun tam metni için tıklayınız.

2020-2021 eğitim öğretim yılı kapsamında eğitim kurumlarında açılmış olan DYK'lar devam edecektir. Ancak yeni kurslar, kılavuzda yer alan alanlarda açılabilecektir. Kılavuzda yer alan dersler ise şu şekildedir:

Memurlar.Net - Özel

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