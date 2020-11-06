Sahibinden.com hakkında soruşturma
|06 Kasım 2020 13:51
|+Aa- Yazdır
Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma açtığını duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada Sahibinden.com'un emlak ve vasıta alım satımında sunulan internet hizmetlerinin 6. maddeyi ihlal edip etmediğine yönelik soruşturmanın 15 Ekim'de açıldığı kaydedildi
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.'nin, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını ele alan Rekabet Kurulu; 27.02.2020 tarih ve 20-12/147-M sayılı kararıyla yürütülmekte olan soruşturmada incelenen dönem sonrasına ilişkin olarak, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 15.10.2020 tarih, 20-46/627-M sayı ile karar verdi."
4054 sayılı Kanun'un 6. maddesi şu şekilde:
Madde 6 - Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.
Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:
a) Ticari faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,
b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,
c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,
d) Belirli bir piyasadaki hakimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticari avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,
e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Müdafi görevlendirme işlemine yeni kurulan barolar da dahil edildi
07 Kasım 2020 10:32
|Cihan Terzi BM Bütçe ve İdare Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildi
07 Kasım 2020 10:01
|'Fikri iktidar' için Yeni Sanat Vakfı
07 Kasım 2020 09:45
|112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza
07 Kasım 2020 09:29
|Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı
07 Kasım 2020 09:09
|İstanbul Valiliğinden işçilerin mesai ve vardiya saatlerine ilişkin açıklama
06 Kasım 2020 20:29
|Denetime çıkan vali caddede sigara içilmesini yasakladı
06 Kasım 2020 19:42
|İzmir'deki depremde görevli sağlık ekibine teşekkür belgesi verildi
06 Kasım 2020 19:24
|Antalya Limanı'nı işleten şirkete idari para cezası
06 Kasım 2020 17:32
|Adana'da 218 internet sitesine erişim engeli
06 Kasım 2020 17:13