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Gaziantep'te arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü
Gaziantep'te arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|06 Kasım 2020 13:55
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Gaziantep'te arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Ali Kılınç, (20) Şahinbey ilçesi Boyacı Mahallesi'ndeki evine gittiği arkadaşı B.D. tarafından silahla vuruldu.
Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Kılınç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kılınç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan B.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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