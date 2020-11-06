İzmir'de depremde hayatını kaybedenler için sela verildi
|06 Kasım 2020 14:10
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için cuma namazı öncesinde sela verilerek, Kur'an-ı Kerim okundu.
Cuma namazı öncesi camilerde Yasin-i Şerif okunarak dualar edildi.
Hutbede de deprem konusu işlendi. İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ülkenin derinden sarsıldığı belirtilen hutbede, şu ifadelere yer verildi:
"Yureklerimizde acı, dillerimizde dua, icimizde umutla hepimiz enkazın basında beklestik. Rabbimizin inayeti ve devletimizin destegiyle, milletce yaralarımızı sarmak icin seferber olduk. Depreme engel olmak elbette mumkun degildir. Ancak unutmayalım ki, tedbir almak ve dogal afetlerin yol acacagı tahribatı en aza indirmek mumince bir sorumlulugun geregidir. Allah aziz milletimizi her turlu felaketten muhafaza buyursun. Vefat eden kardeslerimize rahmet eylesin. Kederli ailelerine sabırlar, yaralılarımıza acil sifalar ihsan eylesin."
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