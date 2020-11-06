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Bilim Kurulu Üyesi'nden dikkat çeken uyarı! 'Sakın yapmayın'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "İstanbul'da Covid hastanelerine her gün binden fazla COVID şüpheli hasta geliyor, önemli bir kısmı pozitif çıkıyor. Zorunlu olmayanlar evde kalsın" dedi.
 06 Kasım 2020 22:45
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Bilim Kurulu Üyesi'nden dikkat çeken uyarı! 'Sakın yapmayın'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter hesabından dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Türkiye'de son dönemde korona virüs vakalarının artmasının ardından Avrupa ülkelerinde kısıtlama yasakları tekrar getirilirken Sağlık Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı'ndan benzeri bir karar çıkmaması soru işaretlerine neden olmuştu.

Çareyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları uyarmakta bulan Serap Şimşek Yavuz, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmama çağrısında bulundu.Prof. Dr. Şimşek Yavuz, özellikle İstanbul için yaptığı paylaşımda, "Zorunlu olmayanlar evde kalsın, kapalı-kalabalık ortamlara girmesin, misafir kabul etmesin, misafirliğe gitmesin, en fazla 1-2 insanla,açık havada,mesafeli görüşsün." ifadelerini kullandı.

Serap Şimşek Yavuz'un açıklamaları şu şekilde:"İstanbul'da COVID hastanelerine her gün binden fazla COVID şüpheli hasta geliyor,önemli bir kısmı pozitif çıkıyor. Zorunlu olmayanlar evde kalsın, kapalı-kalabalık ortamlara girmesin, misafir kabul etmesin, misafirliğe gitmesin, en fazla 1-2 insanla,açık havada,mesafeli görüşsün.

Zorunlu olanlar diğer insanlarla bir arada olduğu sürece ağzını ve burnunu kapatan bir maske taksın ve maskesini asla çıkarmasın, mümkün olan en az kalabalık ve en az kapalı ortamda dursun, tercihen tek başına ve açık havada yemek yesin, bulunduğu ortamda camı açık tutsun."

Memurlar.Net
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