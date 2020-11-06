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PTT'den öğretmenlere yüzde 25 indirim kampanyası

PTT, öğretmenlerin yurt içi varışlı posta kargosu ve APS kurye gönderilerine 30 Kasım'a kadar yüzde 25 indirim uygulayacak
 06 Kasım 2020 14:37
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PTT'den öğretmenlere yüzde 25 indirim kampanyası

PTT, öğretmenlerin yurt içi varışlı posta kargosu ve APS kurye gönderilerine 30 Kasım'a kadar yüzde 25 indirim uygulayacak.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan kampanya ile kargo taşımacılığında tüm öğretmenlere indirim sağlandı.

Kampanya kapsamında öğretmen kimlik kartını ibraz ederek gönderi oluşturacak tüm öğretmenlere, 30 Kasım'a kadar yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosunda yüzde 25 indirim uygulanacak.

Anadolu Ajansı
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