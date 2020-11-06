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Süt toplama merkezindeki skandalda iki kişi tutuklandı
Konya'da süt toplama merkezinde çalışan Emre Sayar'ın kazanda süt banyosu yaparken çeken Uğur Turgut'un görüntüleri sosyal medyada yayınlamasının ardından infial uyandırmıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut tutuklandı.
|06 Kasım 2020 14:45
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Konya'daki bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişi tutuklandı.
Meram Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Emre S. ve Uğur T, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Olay
Konya'daki bir süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin, teknenin içerisine doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.
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