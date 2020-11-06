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Annesini bıçak tehdidiyle rehin alan kişi gözaltına alındı
Aksaray'da, bıçak zoruyla annesini rehin alan kişi gözaltına alındı.
|06 Kasım 2020 14:48
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Aksaray'da, bıçak zoruyla annesini rehin alan kişi gözaltına alındı.
Hassas Mahallesi'nde ikamet eden Makbule E. ile oğlu Abdullah E, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Oğlu tarafından darbedilen Makbule E. evden dışarıyı çıkarak komşularından yardım istedi.
Bunun üzerine evden aldığı bıçakla annesini bir süre kovalayan Abdullah E, 6615. Sokak'ta annesini rehin aldı.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İl Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürü Ferhat Şahin'in, yaklaşık yarım saatlik ikna çabasının ardından Abdullah E, elindeki bıçakla teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Makbule E. ise sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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