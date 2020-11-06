Bakan Selçuk: İzmir depremzedeleri için 10 milyon TL kaynak aktarıldı
|06 Kasım 2020 14:59
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, depremden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) bugün itibarıyla 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını, böylelikle aktarılan toplam kaynağın 20 milyon liraya ulaştığını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, İzmir'de yaşanan depremin ardından bölgedeki SYDV'lere 10 milyon lira kaynak aktarımında bulunduklarını anımsattı.
Selçuk, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi için İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarımında bulunduk. Böylelikle deprem sonrası bölgeye aktardığımız toplam kaynak 20 milyon liraya ulaştı." bilgisini paylaştı.
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