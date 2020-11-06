Kanada'nın ambargo uyguladığı SİHA ürününün yerlisi üretildi
|06 Kasım 2020 15:07
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Kanada hükümeti, Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ'daki Ermenistan ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasından rahatsız olmuş ve Türkiye'ye 'İHA ekipmanı' satışını askıya aldı.
Türkiye, özellikle ANKA ve Bayraktar TB2 gibi platformlarda Kanada üretimi Wescam'in elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerini kullanıyordu.
Kanada'nın ambargo uyguladığı ürün, ASELSAN tarafından üretildi. ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli FLIR sistemi CATS, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üzerinden ilk atış testini başarıyla tamamladı.
Baykar A.Ş. sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"BayraktarTB2 SİHA, Aselsan 'ın geliştirdiği elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi.
CATS'in yaptığı lazer işaretleme ile Roketsan 'ın ürettiği MAM-L hedefi başarıyla vurdu!"
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